«Переломный» дебют. Женский поединок закончился травмой руки

Все произошло на турнире особо неизвестного в России промоушена Combat Global, который проводит поединки на территории США. Организация организовала второй бой в женском легком весе в своей истории. В клетки встретились Анна Сомерс и Ирландо Галиндо. Стоит отметить, что первый свой профессиональный бой в карьере Сомерс проиграла, но в этот раз она все исправила и первая победа запомнится ей надолго.

За минуту до конца первого раунда Анна Сомерс вышла на треугольник, но ее оппонентка видимо неплохо разбирается в грэпплинге и смогла спрятать свою руку, прием не получался, и тогда Сомерс решила проявить изобретательность…

Фото: MMA Junkie

Спортсменка, продолжая контролировать свою соперницу в треугольнике, принялась проводить ей кимуру, это стало большой неожиданностью не только для Галиндо, но и для рефери, который с интересом наблюдал за происходящим. На четвертой секунде раздался хруст и рука сломалась, рефери кинулся останавливать бой, но было уже поздно. Пока видео прошедшего поединка нет в сети. После боя девушки обнялись и поблагодарили друг друга. ММА – жесткий вид спорта и в нем бывает всякое.