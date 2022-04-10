Яна обокрали, Чимаев провел полный поединок, а Олейник удивил. Обзор турнира UFC 273

Победа Олейника

Алексей Олейник вернулся на победную тропу и победил Джареду Вандераа в первом раунде. Многие сейчас говорят, что это был удушающий прием, но это не так, россиянин осуществил воздействие на диафрагму, что стало поводом для сдачи.

Источник фото: UFC.com

Чимаев снова победил

Хамзат Чимаев провел полный бой, что стало для него первым опытом в UFC. Гилберт Бернс оказал сопротивление, но был разбит, Чимаев устал, но выглядел максимально уверенно и забрал победу единогласным судейским решением.

Источник фото: UFC.com

Яна обокрали

Россиянина откровенно обокрали, да, он испытывал определенные сложности в борьбе, что на него не очень похоже. Но Петр Ян контролировал центр клетки, шел вперед и был точнее в стойке, а Стерлинг ничего не мог сделать в партере и лишь залеживал Петра на канвасе и убегал. Раздельное решение и очередная победа Стерлинга, которой не было.

Источник фото: UFC.com

Волкановски побил Зомби

Александр Волкановски нокаутировал корейца уже в первом раунде и защитил титул чемпиона UFC в полулегкой весовой категории.

Источник фото: UFC.com

Технические результаты UFC 273