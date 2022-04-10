Яна обокрали, Чимаев провел полный поединок, а Олейник удивил. Обзор турнира UFC 273

Победа Олейника
Алексей Олейник вернулся на победную тропу и победил Джареду Вандераа в первом раунде. Многие сейчас говорят, что это был удушающий прием, но это не так, россиянин осуществил воздействие на диафрагму, что стало поводом для сдачи.
Чимаев снова победил
Хамзат Чимаев провел полный бой, что стало для него первым опытом в UFC. Гилберт Бернс оказал сопротивление, но был разбит, Чимаев устал, но выглядел максимально уверенно и забрал победу единогласным судейским решением.
Яна обокрали
Россиянина откровенно обокрали, да, он испытывал определенные сложности в борьбе, что на него не очень похоже. Но Петр Ян контролировал центр клетки, шел вперед и был точнее в стойке, а Стерлинг ничего не мог сделать в партере и лишь залеживал Петра на канвасе и убегал. Раздельное решение и очередная победа Стерлинга, которой не было.
Волкановски побил Зомби
Александр Волкановски нокаутировал корейца уже в первом раунде и защитил титул чемпиона UFC в полулегкой весовой категории.
Технические результаты UFC 273
- Александр Волкановски победил Корейского Зомби техническим нокаутом в четвертом раунде
- Алджамейн Стерлинг победил Петра Яна раздельным решением судей
- Хамзат Чимаев победил Гилберта Бернса единогласным решением судей
- Маккензи Дерн победила Тишу Торрес раздельным решением судей
- Марк Мадсен победил Винса Пичела единогласным решением судей
- Йен Гэрри победил Дэриана Уикса единогласным решением судей
- Энтони Эрнандес победил Джоша Фремда единогласным решением судей
- Ракель Пеннингтон победила Аспен Лэдд единогласным решением судей
- Майк Мэллот победил Микки Галла техническим нокаутом в первом раунде
- Алексей Олейник победил Джареда Вандераа болевым приемом в первом раунде
- Пьера Родригес победила Кей Хансен единогласным решением судей
- Хулио Арсе победил Дэниела Сантоса единогласным решением судей