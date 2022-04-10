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Яна обокрали, Чимаев провел полный поединок, а Олейник удивил. Обзор турнира UFC 273

В США состоялся турнир UFC 273, в главном бою вечера Александр Волкановски нокаутировал Корейского Зомби. Обзор главных моментов ночи поединков.
Яна обокрали, Чимаев провел полный поединок, а Олейник удивил. Обзор турнира UFC 273
10 апреля 2022 11:41
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC.com

Победа Олейника

Алексей Олейник вернулся на победную тропу и победил Джареду Вандераа в первом раунде. Многие сейчас говорят, что это был удушающий прием, но это не так, россиянин осуществил воздействие на диафрагму, что стало поводом для сдачи.

Источник фото: UFC.com

Чимаев снова победил

Хамзат Чимаев провел полный бой, что стало для него первым опытом в UFC. Гилберт Бернс оказал сопротивление, но был разбит, Чимаев устал, но выглядел максимально уверенно и забрал победу единогласным судейским решением.

Источник фото: UFC.com

Яна обокрали

Россиянина откровенно обокрали, да, он испытывал определенные сложности в борьбе, что на него не очень похоже. Но Петр Ян контролировал центр клетки, шел вперед и был точнее в стойке, а Стерлинг ничего не мог сделать в партере и лишь залеживал Петра на канвасе и убегал. Раздельное решение и очередная победа Стерлинга, которой не было.

Источник фото: UFC.com

Волкановски побил Зомби

Александр Волкановски нокаутировал корейца уже в первом раунде и защитил титул чемпиона UFC в полулегкой весовой категории.

Источник фото: UFC.com

Технические результаты UFC 273

  • Александр Волкановски победил Корейского Зомби техническим нокаутом в четвертом раунде
  • Алджамейн Стерлинг победил Петра Яна раздельным решением судей
  • Хамзат Чимаев победил Гилберта Бернса единогласным решением судей
  • Маккензи Дерн победила Тишу Торрес раздельным решением судей
  • Марк Мадсен победил Винса Пичела единогласным решением судей
  • Йен Гэрри победил Дэриана Уикса единогласным решением судей
  • Энтони Эрнандес победил Джоша Фремда единогласным решением судей
  • Ракель Пеннингтон победила Аспен Лэдд единогласным решением судей
  • Майк Мэллот победил Микки Галла техническим нокаутом в первом раунде
  • Алексей Олейник победил Джареда Вандераа болевым приемом в первом раунде
  • Пьера Родригес победила Кей Хансен единогласным решением судей
  • Хулио Арсе победил Дэниела Сантоса единогласным решением судей

источник: «Советский спорт»
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