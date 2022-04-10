«Ключ к победе был в стойке». Авсарагова о поединке Яна и победе Чимаева

Петр Ян против Алджамейна Стерлинга

– Я не берусь судить решение судей. В UFC работают большие профессионалы и не в моей компетенции их обсуждать. В таких близких поединках ответственность всегда лежит только на судьях, но даже если претендент немного лучше чемпиона, они, как правило, оставляют титул за его фактическим владельцем. Разговоров будет еще много и у каждого свое мнение. Мне кажется, что Петру совершенно не следовало бороться, были моменты когда он лез туда сам, ключ к его победе лежал именно в стойке, а там у него все отлично получалось, но, повторюсь, разговоров будет много.

Источник фото: UFC.com

Чимаев против Бернса

– Я впервые видела, чтобы Хамзат Чимаев провел полный бой и не завершил его досрочно. Многие говорили, что у него не хватит кардио, но всего у него хватило! Он победил топового соперника и не просто победил, а сделал это максимально уверенно. Думаю, что теперь желающих драться с ним станет еще меньше.