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Чемпионские раунды и неопытный судья: тренер Петра Яна разобрал бой против Алджамейна Стерлинга

Российский боец уступил своему сопернику раздельным решением судей.
Чемпионские раунды и неопытный судья: тренер Петра Яна разобрал бой против Алджамейна Стерлинга
10 апреля 2022 16:38
автор: Павел Мхеидзе
автор фото: MMA Junkie

Тренер Петра Яна по ударной технике Кайрат Нурмаганбетов считает, что судьи не учли важность двух последних раундов, которые российский боец безоговорочно выиграл, и сравнил первый раунд боя с вторым и третьим отрезками.

«Честно говоря, говорить нечего. Расстроен. Однозначно, Петр забрал первый раунд. Судьи отработали неадекватно. Да, Стерлинг взял второй и третий раунд, контролировал, но также и Петр контролировал каждый эпизод в первом отрезке, доминировал, давил и выигрывал позиционно», – прокомментировал Кайрат.

Кроме того, тренер бойца клуба «Архангел Михаил» обратил внимание на маленький опыт работы одного из боковых судей.

«Посмотрите, один из судей в этом году судил первый раз. Как можно посадить такого специалиста судить чемпионский бой? Я не знаю ответа на этот вопрос. Стерлинг не имеет права называться чемпионом», – сказал тренер.

Речь идет об Элисео Родригесе, который дебютировал в качестве судьи в 2011 году, работал на шоу от Bellator, WSOF и PFL. С 2015 по 2021 год он вообще не судил, а в прошлом году отработал суммарно только на15 поединках на трех турнирах: Например, двое других судей, Сэл Д’Амато и Крис Ли, только в 2022 году обслужили 51 поединок, а в 2021 году – 180.

Отметим, что президент UFC Дана Уайт тоже считает, что судьи отработали неудовлетворительно. Об этом он заявил на пресс-конференции после турнира: «Я думаю, что судьи накосячили. Я отдал 3-2 в пользу Петра Яна. Видимо все зависит от того, как они рассудили первый раунд. Я думаю, что реванш Стерлинга и Яна мы будем делать. Петр сильный боец и этот бой от него не уйдет».

источник: «Советский спорт»
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