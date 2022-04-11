Чимаев – безусловный топ. Кто следующий в прицеле Borza

КОЛБИ КОВИНГТОН

Президент UFC Дана Уайт заявил, что следующим соперником шведского бойца чеченского происхождения может стать экс-чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон. Это звучит логично, учитывая, что он занимает первую строчку рейтинга, а Чимаев победил второго номера. Американец любитель устраивать скандалы и попадать в разные сомнительные истории. Предыстория к поединку с Чимаевым будет наполнена множеством различных курьезных моментов, но точно не оставит равнодушным ни одного зрителя. Ковингтон – это не подарок, что понятно, но Хамзат является уникальным спортсменом, который может решать самые сложные задачи.

Фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

КАМАРУ УСМАН

Раньше такой бой считался чем-то далеким и совершенно нереальным, но сейчас стало понятно, что его уже не избежать. Да, сначала Чимаев должен пройти Ковингтона, но а если тот получит травму, откажется, что тогда? С кем драться Камару Усману? Ответ прост – с Хамзатом Чимаевым. Многие скажут, что шансов у чеченского бойца крайне мало, но такие вещи говорят и будут говорить перед каждым его боем. Если объективно, то Камару Усман столкнется с одним из самых неудобных противников в своей карьере. Borz пройдет подготовку, с его поддержкой можно не сомневаться, что все необходимое у него будет, а с мотивацией у этого парня все в порядке.