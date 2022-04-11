Трилогии быть. Почему UFC должны организовать еще один бой между Яном и Стерлингом

Второй бой получился невероятно близким и оставил слишком много вопросов, все это будет еще долго обсуждаться, но Петр не проиграл, а это понимает фактически любой человек, который реально разбирается в ММА.

ЧТО ДЕЛАТЬ И КАК БЫТЬ

Брендон Мороне и Дейвесон Фигередо провели уже три поединка, которые прошли за титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе. В легчайшем весе ситуация может повториться. Дана Уайт обязан довести ситуацию до логического конца.

Поединок Яна и Стерлинга имеет огромные просмотры.

ИСТОРИЯ НЕ ЗАКОНЧЕНА

Петр Ян — настоящий чемпион и президент UFC сказал, что не согласен с решением судей.

Фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

Президент UFC Дана Уайт: «Судьи начудили, мне показалось, что 3-2 было в другую сторону. Я не знаю, как вы все подсчитали бой. Все упирается в то, как считать 1-й раунд. Трилогия? Этот бой остается на повестке, Пётр Ян - один из самых крутых бойцов этого дивизиона, но, скорее всего, мы сделаем бой Стерлинга с Ти Джеем».

БОЙ В АБУ-ДАБИ

Хватит уже боёв дома у Алджамейна Стерлинга, судьи из США показали свою необъективность, а вернее предвзятость. Третий поединок обязательно должен состояться в Абу-Даби, где у россиянина будет большая поддержка и его никто не будет освистывать, условия пора уравнять, а еще там будут судьи из разных стран.

Этот бой может пройти летом или в начале осени, а Ти Джей Диллашоу спокойно разыграет временный титул, а потом выйдет на настоящего чемпиона, который определится в третьем поединке между Петром Яном и Алджамейном Стерлингом.