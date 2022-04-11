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Исмаилов и Шлеменко взяли вынужденную паузу, а их поединок перенесен

Магомед Исмаилов перенес операцию и бой отложен. «Советский спорт» расскажет о примерных датах поединка.
Исмаилов и Шлеменко взяли вынужденную паузу, а их поединок перенесен
11 апреля 2022 18:32
автор: Антон Купреченков
автор фото: Russian Cagefighting Championship

Главный бой года в российском ММА между Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым должен был состояться летом, но травмы внесли свои коррективы.

Организаторы из RCC сообщили, что поединок будет перенесен на 1-1,5 месяца.

Совсем недавно травму колена получил Александр Шлеменко, что внесло изменения в его бойцовский график, а теперь Магомед Исмаилов перенес операцию на колено и выбыл из тренировочного процесса. Теперь ему нужно время для восстановления и реабилитации. Операция не стала неожиданностью, а носила плановый характер. Дата боя будет зависеть от состояния Исмаилова. Будем надеяться, что столь ожидаемое событие состоится.

Фото: Russian Cagefighting Championship

Магомед Исмаилов в последнем поединке уступил Владимиру Минееву техническим нокаутом во втором раунде. В его рекорде семнадцать побед, одна ничья и три поражения.

Александр Шлеменко в последнем бою победил Артура Гусейнова единогласным решением судей. На его счету шестьдесят одна победа и тринадцать поражений.

источник: «Советский спорт»
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