Дядя Леша, что вы творите. Ожидания от Алексея Олейника

ПОЧЕМУ АЛЕКСЕЙ ОЛЕЙНИК ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕГЕНДАРНЫМ БОЙЦОМ

Россиянин дерется с 1996 года и является одним из самых старейших бойцов ММА, который продолжает находится на самом верху и драться с любым оппонентом. Олейник потерпел три поражения к ряду и многие списали его со счетов, но 9 апреля он победил Джареда Вандераа в первом раунде и во многом доказал, что способен продолжать свою карьеру в UFC. Поверьте, среди тяжеловесов нет очереди желающих сразиться с Алексеем.

РЕВАНШИ

На данный момент российский тяжеловес не входит в топ-15 бойцов UFC, но может представлять для многих из них реальную опасность. Возможно, что матчмейкеры организации дадут ему шанс реваншировать своих обидчиков.

Фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

БЛАГОЙ ИВАНОВ

Болгарский тяжеловес дерется не очень часто, его простой составляет около двух лет и он может стать идеальным соперником для Алексея Олейника. Оба бойца являются выходцами из боевого самбо и могут показать, а вернее покажут, максимально интересный и зрелищный поединок с великолепной борьбой, а в борьбе у россиянина гораздо больше шансов.

УОЛТ ХАРРИС

Еще один интереснейший вариант для Алексея Олейника. Американец идет на серии из трех поражений к ряду и находится на грани увольнения из UFC, но самое интересное, что Харрис уже дрался с россиянином и победил его нокаутом. У «Удава» есть возможность закрыть поражение и уволить своего обидчика из промоушена Даны Уайта.

НЕ ВСЕ ЛИ РАВНО

Мы можем долго рассуждать и искать соперника для Алексея Олейника, но можем сказать точно, что он еще порадует нас своими удушающими приемами и финиширует множество своих соперников.

Фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

В статистике Алексей Олейника шестьдесят побед, одна ничья и шестнадцать поражений.