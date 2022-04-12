Дядя Леша, что вы творите. Ожидания от Алексея Олейника

ПОЧЕМУ АЛЕКСЕЙ ОЛЕЙНИК ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕГЕНДАРНЫМ БОЙЦОМ
Россиянин дерется с 1996 года и является одним из самых старейших бойцов ММА, который продолжает находится на самом верху и драться с любым оппонентом. Олейник потерпел три поражения к ряду и многие списали его со счетов, но 9 апреля он победил Джареда Вандераа в первом раунде и во многом доказал, что способен продолжать свою карьеру в UFC. Поверьте, среди тяжеловесов нет очереди желающих сразиться с Алексеем.
РЕВАНШИ
На данный момент российский тяжеловес не входит в топ-15 бойцов UFC, но может представлять для многих из них реальную опасность. Возможно, что матчмейкеры организации дадут ему шанс реваншировать своих обидчиков.
БЛАГОЙ ИВАНОВ
Болгарский тяжеловес дерется не очень часто, его простой составляет около двух лет и он может стать идеальным соперником для Алексея Олейника. Оба бойца являются выходцами из боевого самбо и могут показать, а вернее покажут, максимально интересный и зрелищный поединок с великолепной борьбой, а в борьбе у россиянина гораздо больше шансов.
УОЛТ ХАРРИС
Еще один интереснейший вариант для Алексея Олейника. Американец идет на серии из трех поражений к ряду и находится на грани увольнения из UFC, но самое интересное, что Харрис уже дрался с россиянином и победил его нокаутом. У «Удава» есть возможность закрыть поражение и уволить своего обидчика из промоушена Даны Уайта.
НЕ ВСЕ ЛИ РАВНО
Мы можем долго рассуждать и искать соперника для Алексея Олейника, но можем сказать точно, что он еще порадует нас своими удушающими приемами и финиширует множество своих соперников.
В статистике Алексей Олейника шестьдесят побед, одна ничья и шестнадцать поражений.