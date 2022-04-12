Бою быть. Ян может встретиться с Двалишвили

Мы уже писали, что высказывания Мераба Двалишвили носят весьма странный характер. «Ледокол», а такое прозвище боец получил после прыжка в прорубь со льдом, продолжает нелестно отзываться о Петре Яне и российских бойцах, задевая не только конкретных личностей, но и Россию в целом. Справедливости ради отметим, что Петр Ян тоже любит обсудить своих соперников, но никогда не задевает их национальность и страну, которую они представляют. Все высказывания Двалишвили собирают множество комментариев и провоцируют постоянные скандалы.

Нет никакого смысла цитировать провокации Двалишвили, желающие могут найти его высказывания и сделают это довольно быстро. «Ледокол» — занимает шестую строчку рейтинга легчайшего веса UFC и не должен пока драться с Яном, но все идет к тому, что этот бой состоится в ближайшее время.

Фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

В ЗАЩИТУ ДВАЛИШВИЛИ

Возможно, что Мераб эмоционирует в поддержку своего друга Алджмайна Стерлинга, но его никто не трогает, а его высказывания продолжаются уже более года, а сейчас лишь набирают обороты и накал радикализма.

ПОЧЕМУ БОЙ СОСТОИТСЯ

Стерлинг дал понять, что готов к трилогии только в следующем году, а между Яном и Двалишвили существует реальная и прогрессирующая конфронтация. Поединок имеет великолепную предысторию. Будем надеяться, что он состоится уже в ближайшем времени, а именно летом.

автор фото: https://vk.com/ufc

В статистике Мераба Двалишвили тринадцать побед и четыре поражения.

В статистике Петра Яна шестнадцать побед и четыре поражения.