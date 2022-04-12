Джоджуа дебютирует в рамках французского промоушена Ares FC

Грузинская спортсменка Лиана Джоджуа приняла решение продолжить карьеру в набирающем обороты французском промоушене Ares FC. Ее дебют запланирован на 20 мая, турнир пройдет в Париже. Джоджуа встретится с чемпионкой Open FC Дарьей Железняковой, которая не имеет поражений в профессиональной карьере.

Фото: Страница Дарьи Железняковой «Вконтакте»

ОЖИДАНИЯ ОТ БОЯ

Лиана Джоджуа говорила, что может вернуться в UFC одержав несколько побед в других промоушенах. Получается, что в этом бою надо побеждать максимально уверенно. Дарья Железнякова — непобежденная спортсменка, которая любит драться в стойке, но ее соперницы особо не известны, бой с Лианой станет для нее настоящей проверкой, но шансов на победу у нее крайне мало.

Фото: Страница Лианы Джоджуа «Вконтакте»

Дарья Железнякова в последнем поединке нокаутировала Меруерт Ибраеву во втором раунде. В ее статистике шесть побед и ни одного поражения.

Лиана Джоджуа в последнем бою уступила Кортни Кейси единогласным решением судей. В ее рекорде девять побед и пять поражений.