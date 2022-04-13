ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Трипл Си» снова возвращается. Топ-5 соперников для Генри Сехудо

Генри Сехудо в очередной раз заявил о возобновлении бойцовской карьеры и даже успел сдать допинг-тест, мы составили подборку его возможных соперников.
«Трипл Си» снова возвращается. Топ-5 соперников для Генри Сехудо
13 апреля 2022 12:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

Олимпийский чемпион по вольной борьбе и экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо снова готов вернуться в ММА, возможно, что все это лишь слова, но список бойцов, которых он планирует одолеть, впечатляет. «Трипл Си» заявил, что бой Петра Яна и Алджамейна Стерлинга, доминирование Алекса Волкановски, вдохновили его на возвращение в ММА:

«Я знаю, что могу победить Волкановски, хочу стать первым чемпионом UFC в трех весовых категориях, а остальным придется заткнуться».

АЛЕКС ВОЛКАНОВСКИ

Сехудо вызывает чемпиона полулегкой весовой категории Алекса Волкановски на протяжении нескольких лет, но мы знаем, что Волкановски не очень жалует сильных оппонентов. Возможно, что момент настал и им придется разделить октагон.

В статистике австралийца двадцать три победы и одно поражение.

Фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

ПОБЕДИТЕЛЬ ПОЕДИНКА МЕЖДУ АЛДЖАМЕЙНОМ СТЕРЛИНГОМ И ТИ ДЖЕЕМ ДИЛЛАШОУ

«Трипл Си» уже дрался с Ти Джеем Диллашоу и оформил яркий нокаут, а Алджамейн Стерлинг точно не впечатлил Сехудо в поединке против Петра Яна. Оба бойца могут стать для него довольно легкой добычей.

Фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

ЖОЗЕ АЛЬДО

Генри Сехудо давно хотел подраться с легендой и расширить свое наследие, Жозе Альдо не чемпион, но поединок с ним не оставит равнодушным никого.

В активе бразильца тридцать одна победа и семь поражений.

Фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

ПЕТР ЯН

Сехудо и Ян давно недолюбливают друг друга, но судьба так и не свела их в поединке. Сейчас россиянин не держит пояс UFC, а такою нюанс существенно снижает возможность поединка, но теоретически бой может состояться.

В рекорде Петра Яна шестнадцать побед и три поражения.

Фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

БРЕНДОН МОРЕНО

Очень сомнительно, что Генри Сехудо снова спустится в наилегчайший вес, но у потенциального поединка есть интересная история. «Трипл Си» тренировал Морено, а потом Брендон помогал готовиться Джозефу Бенавидесу к бою против своего тренера. Этот поединок может станет возможностью отомстить бывшему ученику. В активе Брендона Морено девятнадцать побед, две ничьи и семь поражений.

Фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

Генри Сехудо в последнем бою победил Доминика Круза техническим нокаутом во втором раунде. В его рекорде шестнадцать побед и два поражения

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Трипл Си» снова возвращается. Топ-5 соперников для Генри Сехудо
«Трипл Си» снова возвращается. Топ-5 соперников для Генри Сехудо
Генри Сехудо в очередной раз заявил о возобновлении бойцовской карьеры и даже успел сдать допинг-тест, мы составили подборку его возможных соперников.
13.04.2022 12:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Маккензи Дерн: У меня лучшее джиу-джитсу в женском ММА
Маккензи Дерн: У меня лучшее джиу-джитсу в женском ММА
Представительница наилегчайшей женской весовой категории Маккензи Дерн ставит перед собой самые высокие планки и планирует продвигаться к титулу.
13.04.2022 11:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Джоджуа дебютирует в рамках французского промоушена Ares FC
Джоджуа дебютирует в рамках французского промоушена Ares FC
Экс-боец UFC Лиана Джоджуа встретится с непобежденной россиянкой Дарьей Железняковой.
12.04.2022 14:28
ММА
автор: Антон Купреченков
Дядя Леша, что вы творите. Ожидания от Алексея Олейника
Дядя Леша, что вы творите. Ожидания от Алексея Олейника
Легендарный российский тяжеловес Алексей Олейник продолжает радовать и мотивировать своих фанатов, мы решили поделиться своими ожиданиями от карьеры.
12.04.2022 10:24
ММА
автор: Антон Купреченков
Бою быть. Ян может встретиться с Двалишвили
Бою быть. Ян может встретиться с Двалишвили
Мераб Двалишвили продолжает заниматься сомнительным троллингом, нелестно отзываться о Петре Яне и всех российских бойцах. Очевидно, что UFC не упустит такую возможность и организует этот поединок.
12.04.2022 09:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Исмаилов и Шлеменко взяли вынужденную паузу, а их поединок перенесен
Исмаилов и Шлеменко взяли вынужденную паузу, а их поединок перенесен
Магомед Исмаилов перенес операцию и бой отложен. «Советский спорт» расскажет о примерных датах поединка.
11.04.2022 18:32
ММА
автор: Антон Купреченков
Трилогии быть. Почему UFC должны организовать еще один бой между Яном и Стерлингом
Трилогии быть. Почему UFC должны организовать еще один бой между Яном и Стерлингом
Петр Ян проиграл два боя Алджамейну Стерлингу, но поражения остаются лишь на бумаге, оба раза он был близок к победе. UFC должны организовать третий поединок и закрыть этот вопрос окончательно.
11.04.2022 09:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Чимаев – безусловный топ. Кто следующий в прицеле Borza
Чимаев – безусловный топ. Кто следующий в прицеле Borza
Хамзат Чимаев уверенно победил Гилберта Бернса и открыл для себя новые горизонты. Мы составили подборку его возможных соперников в следующем поединке.
11.04.2022 08:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Чемпионские раунды и неопытный судья: тренер Петра Яна разобрал бой против Алджамейна Стерлинга
Чемпионские раунды и неопытный судья: тренер Петра Яна разобрал бой против Алджамейна Стерлинга
Российский боец уступил своему сопернику раздельным решением судей.
10.04.2022 16:38
ММА
автор: Павел Мхеидзе
«Ключ к победе был в стойке». Авсарагова о поединке Яна и победе Чимаева
«Ключ к победе был в стойке». Авсарагова о поединке Яна и победе Чимаева
Боец Bellator Диана Авсарагова поделилась с «Советским спортом» своим мнением о поединке Ян-Стерлинг и Чимаев-Бернс.
10.04.2022 12:25
ММА
автор: Антон Купреченков
Русская жара в НХЛ: Капризов в 9 очках от сотни, Овечкин в 25 голах от Хоу, Тарасенко — первая звезда (видео)
Российские суперзвезды, за исключением Артемия Панарина, в очередных матчах НХЛ дружно набрали по два очка и отпраздновали победы со своими командами.
«Фонбет» перестал зачислять депозиты клиентов, «Лига Ставок» порадовала суперакцией. Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
От Канкуна до Панамы наперегонки! Выбери участников уникального проекта «Лига Героев»
В конце мае и начале июня шесть счастливчиков примут участие в автопробеге по странам Центральной Америки между городами Канкун и Панама-Сити в рамках проекта «Лига Героев». Один из экипажей будет выбран путем голосования на сайте и в соцсетях «Плеймейкера» - официального информационного партнера уникального проекта.
«Челси» вел в Мадриде 3:0, но все опять решил Бензема. Как «Реал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов
Поражение в ответном матче 1/4 финала (2:3 по итогам дополнительного времени) вывело королевский клуб в полуфинал Лиги чемпионов.
Как же вовремя Эмери выпустил Чуквуэзе! Бывший тренер «Спартака» выбил «Баварию» из Лиги чемпионов
«Вильярреал» Унаи Эмери добился сенсационной ничьей в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (1:1) и впервые за 16 лет оказался в четверке лучших клубов Европы.
Это дерби может продолжаться вечно! В полуфинале СКА — ЦСКА будет седьмой матч
В шестом матче полуфинала Кубка Гагарина московские армейцы взяли верх над петербургскими одноклубниками (3:1) и сравняли счет в серии (3-3).
Где Европа найдет снег осенью? Почему FIS так держится за этап в Нижнем Тагиле
Обзор последних скандалов вокруг антироссийских санкций – а также достижений наших спортсменов, которые продолжают выступать в нейтральном статусе.
От Юрана до Черчесова, от Заремы до Кирильчевой. Обзор футбольных мемов
Главные новости футбола в картинках.
Какой еще Кубок лиги? Дайте нашему футболу плей-офф за золото!
Российский футбол живет сегодня в непростых условиях. Бан нашей сборной и клубов на участие в международных соревнованиях заставляет перестраиваться. Нужны новые подходы, но пока их не видно.
Домогались и требовали откат? Что известно о грандиозном скандале в российском фристайле
Чемпионка мира 2021 года по фристайлу Анастасия Таталина выступила с обвинениями в адрес чиновников федерации. Ее поддержал знаменитый Вик Уайлд.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика