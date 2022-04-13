«Трипл Си» снова возвращается. Топ-5 соперников для Генри Сехудо

Олимпийский чемпион по вольной борьбе и экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо снова готов вернуться в ММА, возможно, что все это лишь слова, но список бойцов, которых он планирует одолеть, впечатляет. «Трипл Си» заявил, что бой Петра Яна и Алджамейна Стерлинга, доминирование Алекса Волкановски, вдохновили его на возвращение в ММА:

«Я знаю, что могу победить Волкановски, хочу стать первым чемпионом UFC в трех весовых категориях, а остальным придется заткнуться».

АЛЕКС ВОЛКАНОВСКИ

Сехудо вызывает чемпиона полулегкой весовой категории Алекса Волкановски на протяжении нескольких лет, но мы знаем, что Волкановски не очень жалует сильных оппонентов. Возможно, что момент настал и им придется разделить октагон.

В статистике австралийца двадцать три победы и одно поражение.

Фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

ПОБЕДИТЕЛЬ ПОЕДИНКА МЕЖДУ АЛДЖАМЕЙНОМ СТЕРЛИНГОМ И ТИ ДЖЕЕМ ДИЛЛАШОУ

«Трипл Си» уже дрался с Ти Джеем Диллашоу и оформил яркий нокаут, а Алджамейн Стерлинг точно не впечатлил Сехудо в поединке против Петра Яна. Оба бойца могут стать для него довольно легкой добычей.

Фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

ЖОЗЕ АЛЬДО

Генри Сехудо давно хотел подраться с легендой и расширить свое наследие, Жозе Альдо не чемпион, но поединок с ним не оставит равнодушным никого.

В активе бразильца тридцать одна победа и семь поражений.

Фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

ПЕТР ЯН

Сехудо и Ян давно недолюбливают друг друга, но судьба так и не свела их в поединке. Сейчас россиянин не держит пояс UFC, а такою нюанс существенно снижает возможность поединка, но теоретически бой может состояться.

В рекорде Петра Яна шестнадцать побед и три поражения.

Фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

БРЕНДОН МОРЕНО

Очень сомнительно, что Генри Сехудо снова спустится в наилегчайший вес, но у потенциального поединка есть интересная история. «Трипл Си» тренировал Морено, а потом Брендон помогал готовиться Джозефу Бенавидесу к бою против своего тренера. Этот поединок может станет возможностью отомстить бывшему ученику. В активе Брендона Морено девятнадцать побед, две ничьи и семь поражений.

Фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

Генри Сехудо в последнем бою победил Доминика Круза техническим нокаутом во втором раунде. В его рекорде шестнадцать побед и два поражения