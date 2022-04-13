Маккензи Дерн: У меня лучшее джиу-джитсу в женском ММА

«После боя с Мариной Родригес я стала сомневаться в себе и своих навыках, я была не уверена даже в своих сабмишенах. Раньше я старалась не работать из гарда, но в бою Тишей Торрес все поменялось», – рассказала Дерн в интервью MMA Junkie.

Фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

— Это был определенный риск, но я решила на него пойти. Торрес находится в отличной форме и хороша развита физически. Я решила тянуть кимуру именно из этой позиции, обхватила ее ногами и пыталась выкрутить ей сустав. Я пришла в UFC завоевав много титулов в грэпплинге и Бразильском джиу-джитсу. В женском ММА мне нет равных борьбе. Конечно, ударная техника и ограничения по времени серьезно накладывают свои нюансы, но я по-прежнему остаюсь лучшей в этом аспекте. Если взять весь мой арсенал, то там есть такие вещи, которые многие девушки в ММА даже не представляют. В бою со мной придется думать совсем иначе.

Фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

Маккензи Дерн в последнем поединке победила Тишу Торрес раздельным решением судей. В ее рекорде двенадцать побед и два поражения.