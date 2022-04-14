Легендарный тренер клуба «Ахмат» (Москва) Ахмед Мусаев о первопроходцах чеченского ММА

— Если взять всю историю чеченского ММА, то получается, что все это начинал Ислам Дадалов. Когда появились бои без правил, то первый раз я увидел его бои, он стал чемпионом мира по панкратиону, мне было примерно шестнадцать лет, а Ислам чуть постарше меня, я увидел кассету с его поединками, для меня он первый боец-чеченец, это был примерно 1996 год. Потом был еще Рамазан Межидов и мой земляк из Казахстана Беслан Дашаев. Для меня эти бойцы дали старт.

Видео можно посмотреть по ссылке.

— Я считаю, что потом уже пошли мои ученики: Адлан Амагов, Зубайра Тухугов, Абдулазиз Абдулвахабов. Параллельно с ними, я заочно следил за успехами Мамеда Халидова.

— А как получилось, что Мамед Халидов оказался в Польше?

— Всех обстоятельств я не знаю, но он переехал туда с семьей в раннем возрасте. У них в селе Ачхой-Мартан, мой близкий человек Таус Бибулатов преподавал карате, там была и есть очень хорошая школа. Он и сейчас находится в отличной форме и является фанатом этого дела. Ребята начинали тренироваться у него. Мамед получил очень хорошую базу в стойке, а живя в Польше подтянул грэпплинг. Мамеда очень любят и уважают, естественно он вернется в Чечню, но пока он там.

— Как ты считаешь, Зубайра Тухугов может получить титульный шанс в UFC?

— Я познакомился с Зубайрой, когда ему было шестнадцать лет. Считаю, что он один из самых талантливых моих учеников. Подобной скорости я никогда не видел, он все делает в несколько раз быстрее всех остальных. Тухугов очень силен психологически, он никогда не дает заднюю и не уступает, но у него всегда была проблема с дисциплиной, для его полноценных тренировок нужен авторитетный человек, которого он уважает. Если он будет пахать год, то наведет в UFC конкретный шорох. Все бои, которые он проиграл, получились такими из-за выносливости. Никому он не проигрывает в ударке или борьбе, но его не хватает на концовку, значит дело в тренировках.

Фото: Страница БК «Крепость» «Вконтакте»

— Может ли Хамзат Чимаев конкурировать с Камару Усманом?

— Он находится на высочайшем уровне, там любой может конкурировать с любым, все зависит только от головы. Каждый из них умеет боксировать и бороться, обладает выносливостью, там уже все зависит только от бойцовского интеллекта. Мне кажется, что с этим у Чимаева все в порядке, он может конкурировать с любым.

— Какую поддержку руководство Чеченской Республики оказывает московскому филиалу клуба «Ахмат»?

— Ни для кого не секрет, что наш глава Рамзан Ахматович Кадыров очень любит спорт и ММА в частности. Все, что нам нужно — все делается. Сейчас такое время, коронавирус, вроде бы не до этого, а все наоборот, у нас еще больше открывается залов, еще больше уделяется внимание спорту, а на это нужно время, но Рамзан Ахматович все успевает. Я считаю, что нам конкретно повезло, что есть такая колоссальная поддержка!