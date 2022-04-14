Дебют Омаргаджиева. Где смотреть UFC Vegas 51

ДЕБЮТ ГАДЖИ ОМАРГАДЖИЕВА
Непобежденный российский средневес Гаджи Омаргаджиев дебютирует в UFC, а его соперником станет Кайо Борральо из Бразилии, который, как и почти любой бразилец, является мастером джиу-джитсу. Нас ожидает яркое противостояние в партере, Омаргаджиев любит проводить своим оппонентам рычаг колена и планирует продолжить свою победную серию.
ГДЕ СМОТРЕТЬ ТУРНИР
Турнир UFC Vegas 51 стартует 17 апреля в 00:30 по московскому времени. Основной кард начнется в 03:30 по Москве.
Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.
Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
ПРОСМОТР ТУРНИРА В СТРАНАХ БЫВШЕГО СССР
Грузия — AdjaraSport
Казахстан — TV-com.kz
Узбекистан — Metrotelecom
Армения — Setanta Sports
Беларусь — VOKA.TV
Узбекистан — Metrotelecom
КАРД ТУРНИРА UFC VEGAS 51
ОСНОВНОЙ КАРД:
Висенте Люке – Белал Мухаммад
Майра Буэно Сильва – Ву Янань
Пэт Сабатини – Ти-Джей Лерами
Элизеу Дос Сантос – Мунир Лаззез
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КАРД:
Пэт Сабинити – Ти Джей Ларами
Лина Лансберг – Пэнни Кианзад
Крис Барнетт – Мартин Будай
Сэм Хьюз – Истела Нуньес
Янань Ву – Майра Буэно Сильва
Трей Огден – Джордан Ливитт
Хейли Алатенг – Кевин Крум
Уильям Найт – Девин Кларк