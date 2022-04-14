Дебют Омаргаджиева. Где смотреть UFC Vegas 51

ДЕБЮТ ГАДЖИ ОМАРГАДЖИЕВА

Непобежденный российский средневес Гаджи Омаргаджиев дебютирует в UFC, а его соперником станет Кайо Борральо из Бразилии, который, как и почти любой бразилец, является мастером джиу-джитсу. Нас ожидает яркое противостояние в партере, Омаргаджиев любит проводить своим оппонентам рычаг колена и планирует продолжить свою победную серию.

Фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

ГДЕ СМОТРЕТЬ ТУРНИР

Турнир UFC Vegas 51 стартует 17 апреля в 00:30 по московскому времени. Основной кард начнется в 03:30 по Москве.

Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.

Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

ПРОСМОТР ТУРНИРА В СТРАНАХ БЫВШЕГО СССР

Грузия — AdjaraSport

Казахстан — TV-com.kz

Узбекистан — Metrotelecom

Армения — Setanta Sports

Беларусь — VOKA.TV

Узбекистан — Metrotelecom

Фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

КАРД ТУРНИРА UFC VEGAS 51

ОСНОВНОЙ КАРД:

Висенте Люке – Белал Мухаммад

Майра Буэно Сильва – Ву Янань

Пэт Сабатини – Ти-Джей Лерами

Элизеу Дос Сантос – Мунир Лаззез

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КАРД:

Пэт Сабинити – Ти Джей Ларами

Лина Лансберг – Пэнни Кианзад

Крис Барнетт – Мартин Будай

Сэм Хьюз – Истела Нуньес

Янань Ву – Майра Буэно Сильва

Трей Огден – Джордан Ливитт

Хейли Алатенг – Кевин Крум

Уильям Найт – Девин Кларк