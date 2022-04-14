ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Дебют Омаргаджиева. Где смотреть UFC Vegas 51

17 апреля в США состоится турнир UFC Vegas 51, в главном бою вечера состоится поединок в полусреднем весе между Висенте Люке и Билалом Мухаммадом, которые проведут матч-реванш.
Дебют Омаргаджиева. Где смотреть UFC Vegas 51
14 апреля 2022 11:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

ДЕБЮТ ГАДЖИ ОМАРГАДЖИЕВА

Непобежденный российский средневес Гаджи Омаргаджиев дебютирует в UFC, а его соперником станет Кайо Борральо из Бразилии, который, как и почти любой бразилец, является мастером джиу-джитсу. Нас ожидает яркое противостояние в партере, Омаргаджиев любит проводить своим оппонентам рычаг колена и планирует продолжить свою победную серию.

Фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

ГДЕ СМОТРЕТЬ ТУРНИР

Турнир UFC Vegas 51 стартует 17 апреля в 00:30 по московскому времени. Основной кард начнется в 03:30 по Москве.

Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.

Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

ПРОСМОТР ТУРНИРА В СТРАНАХ БЫВШЕГО СССР

Грузия — AdjaraSport
Казахстан — TV-com.kz
Узбекистан — Metrotelecom
Армения — Setanta Sports
Беларусь — VOKA.TV
Узбекистан — Metrotelecom

Фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

КАРД ТУРНИРА UFC VEGAS 51

ОСНОВНОЙ КАРД:

Висенте Люке – Белал Мухаммад
Майра Буэно Сильва – Ву Янань
Пэт Сабатини – Ти-Джей Лерами
Элизеу Дос Сантос – Мунир Лаззез

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КАРД:

Пэт Сабинити – Ти Джей Ларами
Лина Лансберг – Пэнни Кианзад
Крис Барнетт – Мартин Будай
Сэм Хьюз – Истела Нуньес
Янань Ву – Майра Буэно Сильва
Трей Огден – Джордан Ливитт
Хейли Алатенг – Кевин Крум
Уильям Найт – Девин Кларк

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Дебют Омаргаджиева. Где смотреть UFC Vegas 51
Дебют Омаргаджиева. Где смотреть UFC Vegas 51
17 апреля в США состоится турнир UFC Vegas 51, в главном бою вечера состоится поединок в полусреднем весе между Висенте Люке и Билалом Мухаммадом, которые проведут матч-реванш.
14.04.2022 11:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Легендарный тренер клуба «Ахмат» (Москва) Ахмед Мусаев о первопроходцах чеченского ММА
Легендарный тренер клуба «Ахмат» (Москва) Ахмед Мусаев о первопроходцах чеченского ММА
Тренер московского клуба «Ахмат» рассказал «Советскому спорту» о первых чеченских бойцах и развитии ММА в Чеченской Республике.
14.04.2022 10:00
ММА
автор: Антон Купреченков
«Трипл Си» снова возвращается. Топ-5 соперников для Генри Сехудо
«Трипл Си» снова возвращается. Топ-5 соперников для Генри Сехудо
Генри Сехудо в очередной раз заявил о возобновлении бойцовской карьеры и даже успел сдать допинг-тест, мы составили подборку его возможных соперников.
13.04.2022 12:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Маккензи Дерн: У меня лучшее джиу-джитсу в женском ММА
Маккензи Дерн: У меня лучшее джиу-джитсу в женском ММА
Представительница наилегчайшей женской весовой категории Маккензи Дерн ставит перед собой самые высокие планки и планирует продвигаться к титулу.
13.04.2022 11:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Джоджуа дебютирует в рамках французского промоушена Ares FC
Джоджуа дебютирует в рамках французского промоушена Ares FC
Экс-боец UFC Лиана Джоджуа встретится с непобежденной россиянкой Дарьей Железняковой.
12.04.2022 14:28
ММА
автор: Антон Купреченков
Дядя Леша, что вы творите. Ожидания от Алексея Олейника
Дядя Леша, что вы творите. Ожидания от Алексея Олейника
Легендарный российский тяжеловес Алексей Олейник продолжает радовать и мотивировать своих фанатов, мы решили поделиться своими ожиданиями от карьеры.
12.04.2022 10:24
ММА
автор: Антон Купреченков
Бою быть. Ян может встретиться с Двалишвили
Бою быть. Ян может встретиться с Двалишвили
Мераб Двалишвили продолжает заниматься сомнительным троллингом, нелестно отзываться о Петре Яне и всех российских бойцах. Очевидно, что UFC не упустит такую возможность и организует этот поединок.
12.04.2022 09:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Исмаилов и Шлеменко взяли вынужденную паузу, а их поединок перенесен
Исмаилов и Шлеменко взяли вынужденную паузу, а их поединок перенесен
Магомед Исмаилов перенес операцию и бой отложен. «Советский спорт» расскажет о примерных датах поединка.
11.04.2022 18:32
ММА
автор: Антон Купреченков
Трилогии быть. Почему UFC должны организовать еще один бой между Яном и Стерлингом
Трилогии быть. Почему UFC должны организовать еще один бой между Яном и Стерлингом
Петр Ян проиграл два боя Алджамейну Стерлингу, но поражения остаются лишь на бумаге, оба раза он был близок к победе. UFC должны организовать третий поединок и закрыть этот вопрос окончательно.
11.04.2022 09:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Чимаев – безусловный топ. Кто следующий в прицеле Borza
Чимаев – безусловный топ. Кто следующий в прицеле Borza
Хамзат Чимаев уверенно победил Гилберта Бернса и открыл для себя новые горизонты. Мы составили подборку его возможных соперников в следующем поединке.
11.04.2022 08:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Панарин не отпускает Капризова в отрыв, Георгиев и Шестеркин бьют рекорды (видео)
Шайба Артемия Панарина помогла «Рейнджерс» победить в гостях «Филадельфию» (4:0) в матче НХЛ, а российские голкиперы ньюйоркцев установили новое клубное достижение.
Без голов, зато сколько огня! Как «Ман Сити» Гвардиолы отстоял спасительную ничью с «Атлетико» Симеоне
После ответных четвертьфиналов определились полуфиналисты Лиги чемпионов: «Манчестер Сити» увез нулевую ничью из Мадрида (первый матч - 1:0) и вышел на «Реал», а другую пару составили «Вильярреал» и «Ливерпуль», сыгравший 3:3 с «Бенфикой» (3:1).
Технические проблемы, политика, фейки? Что происходит с компанией «Фонбет»
Вот уже несколько дней клиенты крупнейшего российского букмекера лишены возможности пополнять свои игровые счета. Это породило панику в соцсетях и многочисленные слухи о природе проблем компании.
Теперь «Реал» выиграет Лигу чемпионов? По статистике — 100 процентов!
«Плеймейкер» собрал главные цифры сумасшедших ответных четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов «Бавария» - «Вильярреал» (1:1 и 1:2 по сумме) и «Реал» - «Челси» (2:3 и 5:4).
Случай с мальчиком-аутистом — далеко не первый… Кого бил и оскорблял Роналду за свою карьеру
Вся Европа сейчас обсуждает эпизод после недавнего матча АПЛ «Эвертон» - «МЮ» (1:0), когда лидер гостей Криштиану Роналду, покидая стадион, разбил телефон мальчику с особенностями развития. Из португальца очередной раз делают антигероя, а «Плеймейкер» вспоминает другие моменты, за которые супербомбардиру должно быть стыдно.
«Вильярреал» спустя 16 лет вышел в полуфинал ЛЧ, у Бензема 7 мячей в плей-офф, а Овечкин забил гол №776
«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мировом спорте.
Русская жара в НХЛ: Капризов в 9 очках от сотни, Овечкин в 25 голах от Хоу, Тарасенко — первая звезда (видео)
Российские суперзвезды, за исключением Артемия Панарина, в очередных матчах НХЛ дружно набрали по два очка и отпраздновали победы со своими командами.
«Фонбет» перестал зачислять депозиты клиентов, доходы Entain выросли на треть. Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
От Канкуна до Панамы наперегонки! Выбери участников уникального проекта «Лига Героев»
В конце мае и начале июня шесть счастливчиков примут участие в автопробеге по странам Центральной Америки между городами Канкун и Панама-Сити в рамках проекта «Лига Героев». Один из экипажей будет выбран путем голосования на сайте и в соцсетях «Плеймейкера» - официального информационного партнера уникального проекта.
«Челси» вел в Мадриде 3:0, но все опять решил Бензема. Как «Реал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов
Поражение в ответном матче 1/4 финала (2:3 по итогам дополнительного времени) вывело королевский клуб в полуфинал Лиги чемпионов.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика