Bellator заблокировал показ турниров в России. Как смотреть бои в обход блокировки

Компания ShowTime, которая обеспечивает трансляцию основного карда турниров Bellator, приостановила отправку сигнала эфира для российских медиаресурсов. Это значит, что легально, если это слово сейчас уместно, мы не сможем смотреть мероприятия Bellator. Проблема в том, что в рамках организации дерется много российских бойцов, а в ночь с 16 на 17 апреля Вадим Немков будет биться в финале гран-при против американца Кори Андерсона.

КАК МЫ СМОТРЕЛИ БОИ РАНЬШЕ

В середине двухтысячных годов в России не было никаких официальных показов турниров. Все олдскульные фанаты единоборств помнят эти времена, болельщики смотрели бои по ссылкам из социальных сетей. Да, там не было русскоязычных комментаторов, которые не понимают происходящего в клетке, но подобный непрофессионализм не отвлекал от просмотра. Сейчас времена вернулись, нам «запретили» смотреть официально, но фанаты будут продолжать это делать по ссылкам и сигналам из других стран, а главное, совершенно бесплатно.

Фото: Bellator ММА

КАК СМОТРЕТЬ ТУРНИРЫ BELLATOR В ОБХОД БЛОКИРОВКИ

Telegram-каналы. Все очень просто. Наверняка любители ММА подписаны на различные тематические Telegram-каналы, в них, за несколько часов до начала турнира, будут опубликованы несколько рабочих ссылок, смело переходите по ним и наслаждайтесь боями.

«ВКонтакте». Все наши просмотры боев начинались именно там. В поиске групп вводите — MMA, а потом, когда появится список сообществ, заходите в самые крупные и ищите ссылки там, они будут на стене сообщества.

СМОТРЕЛИ И БУДЕМ СМОТРЕТЬ

Руководство ShowTime не понимает, что их блокировка не принесет абсолютно никакого успеха, просто раньше некоторые пользователи готовы были платить деньги за подписку, а теперь по-прежнему продолжат смотреть, но уже бесплатно.