Десантник дерется за пояс гран-при Bellator. Топ-10 фактов о Вадиме Немкове

ФАКТ №1
Вадим Немков проходил срочную службу в ВДВ России.
ФАКТ №2
Вадим Немков является пятикратным чемпионом России, четырехкратным чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы по боевому самбо.
ФАКТ №3
Вадим Немков является одним из основных спарринг-партнеров Федора Емельяненко и представляет бойцовскую команду Fedor Team.
ФАКТ №4
Вадим Немков дрался по правилам любительского ММА. На чемпионате России по ММА-2014 он стал серебряным призером, уступив в финале бойцу UFC Магомеду Анкалаеву.
Видео можно посмотреть по ссылке.
ФАКТ №5
В профессиональном ММА Вадим Немков дебютировал 31 мая 2013 года на турнире в Тамбове, нокаутировав Магомеда Дациева в первом раунде.
ФАКТ №6
21 августа 2020 года Вадим Немков нокаутировал Райна Бейдера во втором раунде и стал чемпионом Bellator в полутяжелом весе.
ФАКТ №7
Виктор Немков — родной брат Вадима, который тоже является бойцом ММА.
ФАКТ №8
Спортсмен закончил Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова.
ФАКТ №9
В зимнее время года Вадим Немков любит кататься на лыжах.
ФАКТ №10
В статистике Вадима Немкова четырнадцать побед и два поражения.