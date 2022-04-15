Десантник дерется за пояс гран-при Bellator. Топ-10 фактов о Вадиме Немкове

ФАКТ №1

Вадим Немков проходил срочную службу в ВДВ России.

ФАКТ №2

Вадим Немков является пятикратным чемпионом России, четырехкратным чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы по боевому самбо.

ФАКТ №3

Вадим Немков является одним из основных спарринг-партнеров Федора Емельяненко и представляет бойцовскую команду Fedor Team.

ФАКТ №4

Вадим Немков дрался по правилам любительского ММА. На чемпионате России по ММА-2014 он стал серебряным призером, уступив в финале бойцу UFC Магомеду Анкалаеву.

Видео можно посмотреть по ссылке.

ФАКТ №5

В профессиональном ММА Вадим Немков дебютировал 31 мая 2013 года на турнире в Тамбове, нокаутировав Магомеда Дациева в первом раунде.

Фото: Bellator MMA

ФАКТ №6

21 августа 2020 года Вадим Немков нокаутировал Райна Бейдера во втором раунде и стал чемпионом Bellator в полутяжелом весе.

Фото: Bellator MMA

ФАКТ №7

Виктор Немков — родной брат Вадима, который тоже является бойцом ММА.

ФАКТ №8

Спортсмен закончил Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова.

ФАКТ №9

В зимнее время года Вадим Немков любит кататься на лыжах.

ФАКТ №10

В статистике Вадима Немкова четырнадцать побед и два поражения.