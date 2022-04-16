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Российские бойцы Bellator, которые могут перейти в UFC в ближайшее время

Антироссийская политика Bellator не устраивает многих российских бойцов, трансляций больше нет, а титульных поединков им не видать. Мы составили подборку спортсменов, которые могут перейти в UFC и составить там серьезную конкуренцию.
Российские бойцы Bellator, которые могут перейти в UFC в ближайшее время
16 апреля 2022 10:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Bellator ММА

ХАСАН МАГОМЕДШАРИПОВ

Брат Забита Магомедшарипова пока только начинает свою карьеру, но ее продолжение в Bellator выглядит весьма сомнительно, а переход в UFC может вывести его на совсем иной уровень.

Фото: Bellator ММА

УСМАН НУРМАГОМЕДОВ

Российский легковес Усман Нурмагомедов планировал набраться опыта в Bellator, завоевать титул и спокойно уйти в UFC. Но сейчас о его титульных амбициях можно смело забыть, получается, что делать ему там особо нечего. С переходом в лучшую лигу мира у него не возникнет никаких проблем.

Фото: Bellator ММА

АЛЕКСАНДР ШАБЛИЙ

Российский легковес Александр Шаблий идет на солидной победной серии и обладает колоссальным опытом профессиональных выступлений. Он легко и успешно может ворваться в легкий вес UFC и составить там достойную конкуренцию.

Фото: AMC Fight Nights

МАГОМЕД «ТИГР» МАГОМЕДОВ

Еще один российский легковес, которому давно пора сменить организацию, Магомедов обладает великолепной борьбой и однозначно станет топом UFC.

Фото: Bellator ММА

ДИАНА АВСАРАГОВА

Восходящая звезда женского ММА Диана Авсарагова постоянно испытывает проблемы с подбором соперниц, многие бойцы Bellator просто отказываются драться с ней, а учитывая, что титульный бой представителю России не дадут, то значит надо брать курс на UFC.

Фото: Bellator ММА

FEDOR TEAM

Тут все сложнее, основная масса команды останется в организации при любых раскладах, а Федор Емельяненко проведет прощальный бой в Нью-Йорке, кстати, ссылку на трансляцию нам придется искать самостоятельно, никто нам этот бой не покажет, получается довольно символично… Вадим Немков — чемпион Bellator в полутяжелом весе, его появление в UFC может стать очень интересным событием, но в это очень слабо верится.

Фото: Bellator ММА

источник: «Советский спорт»
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