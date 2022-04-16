Отделался легким испугом. Что случилось с Немковым и когда ожидать повторный поединок с Андерсоном

Вадим Немков не показал ничего, что от него ожидали. Кори Андерсон — самый сложный его оппонент, поединок должен был быть тяжелым и нервным. Главная опасность грозила Вадиму в стойке, но в бою все оказалось иначе. В первом раунде бойцы устроили жесткий размен на руках, он получился довольно равным, но Немков получил видимые повреждения на лице, а вот дальше все стало совсем неожиданно…

БОРЬБА АНДЕРСОНА

Во втором раунде Немков стал пропускать проходы в ноги и оказался на спине. Это поразительно, ключ к победе россиянина лежал именно в борьбе, но с ней ничего не получалось. Андерсон работал из доминирующей позиции и разбивал Немкова. В третьем раунде картина не изменилась, Немков снова оказался на спине а Андерсон продолжал бить, но в какой-то момент нанес россиянину удар головой, у Немкова открылось сильное рассечение в районе брови, бой был остановлен врачом и признан несостоявшимся.

Фото: Bellator ММА

ВЫВОДЫ

Немков провел откровенно плохой поединок, показав, что имеет очень серьезные пробелы в борьбе и кардио. Ему повезло, что поединок не дошел до конца пятого раунда. Судьи единогласным решением отдали бы победу Андерсону. Сложно сказать, что произошло с Вадимом, возможно, что на его психологическом состоянии сказалось общее давление Bellator, а может и нет. Кстати, многие болельщики пишут, что у Вадима было еще два раунда и он мог нокаутировать Кори – это весьма сомнительно. Организаторы сообщили, что второй бой может пройти летом. У Немкова будет возможность подготовиться и провести работу над ошибками, а Андерсону, на будущее, стоит следить за своей головой.