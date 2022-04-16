Новая возможность или последний шанс. Волков сразится с Розенстрайком

Российскому тяжеловесу Александру Волкову предстоит новое тяжелое испытание, матчмейкеры UFC сводят его с Жаирзиньо Розенстрайком, который проигрывал только самым топовым соперникам.

С КЕМ ПРИДЕТСЯ СТОЛКНУТЬСЯ ВОЛКОВУ

Жаирзинью Розенстрайк — настоящая нокаутирующая машина, обладающая невероятной мощью. Суринамский боец занимает восьмую строчку рейтинга лучших тяжеловесов UFC, а Александр Волков расположился на седьмом месте. Россиянин недавно потерпел поражение, но легкой возможности вернуться на победную тропу ему не дают, все будет еще сложнее.

Официальная страница UFC «ВКонтакте»

СТИЛИСТИЧЕСКИ УДОБЕН

Александр Волков испытывает постоянные проблем в поединках против борцов, но в этот раз переводить в партере его никто не станет. Розенстрайк будет драться в стойке и постарается снести россиянина уже в первом раунде. Александр Волков не будет фаворитом в этом поединке и столкнется с большими сложностями, но в его силах и интересах затягивать бой, Жаирзиньо испытывает трудности с выносливостью, время будет играть не на его стороне.

Официальная страница UFC «ВКонтакте»

Жаирзиньо Розенстрайк в последнем бою уступил Кертису Блейдсу единогласным судейским решением. В его рекорде двенадцать побед и три поражения.

Александр Волков в последнем поединке проиграл Тому Аспиналлу болевым приемом на руку в первом раунде. В его статистике тридцать четыре победы и десять поражений.