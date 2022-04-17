Сомнительное поражение Омаргаджиева. Обзор турнира UFC Vegas 51

Китайский панчер
Очередной победой отметился китайский боец Хейли Алатенг. В первом раунде он провел успешную серию ударов, смог потрясти Кевина Крума и победил техническим нокаутом.
Задушил со спины
Мексиканский боец Рафа Гарсия финишировал Джесси Ронсона во втором раунде. Он забрал спину и задушил канадца.
Попал и добил
Португалец Андре Фиальо смог завершить поединок в первом раунде. Он несколько раз попал навстречу по Мигелю Баезу, добавил апперкот, а потом нанес несколько ударов по лежащему противнику, рефери осуществил остановку поединка и зафиксировал технический нокаут.
Поражение Омаргаджиева
Бой с Кайо Борральо выдался для Гаджи Омаргаджиева весьма нелегким. Россиянин проиграл два раунда, но в третьем начал форсировать события, удачно попал в стойке и совершил попытку перехода в борьбу, но получил запрещенный удар коленом в голову. Произошло повторение первого поединка между Петром Яном и Алджамейном Стерлингом, но судьи решили, что бразилец нанес удар абсолютно случайно, россиянин не смог продолжить бой и проиграл единогласным решением, оставив весьма негативное впечатление о судейской бригаде.
Технические результаты
Предварительные бои:
Хеили Алатенг победил Кевина Крума техническим нокаутом в первом раунде;
Сэм Хьюз победила Истелу Нунес раздельным судейским решением;
Джордан Лавитт победил Трея Огдена раздельным решением судей;
Мартин Будай победил Криса Барнетта единогласным решением судей;
Рафа Гарсия победил Джесси Ронсона удушающим приёмом во втором раунде;
Драккар Клозе победил Брэндона Дженкинса техническим нокаутом во втором раунде;
Пэнни Кианзад победила Лину Лансберг единогласным решением судей;
Дэвин Кларк победил Уилльяма Найта техническим нокаутом в третьем раунде.
Основные бои:
Мунир Лаззез победил Энджа Лусу единогласным решением судей;
Пэт Сабатини победил ТиДжея Лэрами единогласным решением судей;
Майра Буэно Сильва победила Ву Янань единогласным решением судей;
Андрэ Фиальо победил Мигеля Баезу техническим нокаутом в первом раунде;
Кайо Борральо победил Гаджи Омаргаджиева единогласным решением судей.
Главный поединок вечера:
Белал Мухаммад победил Висенте Люке единогласным решением судей.