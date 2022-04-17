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Сомнительное поражение Омаргаджиева. Обзор турнира UFC Vegas 51

В США состоялся турнир UFC Vegas 51, в главном бою вечера Белал Мухаммад победил Висенте Люке единогласным решением судей. Обзор наиболее интересных моментов ночи поединков.
Сомнительное поражение Омаргаджиева. Обзор турнира UFC Vegas 51
17 апреля 2022 11:45
автор: Антон Купреченков
автор фото: ВКонтакте UFC

Китайский панчер

Очередной победой отметился китайский боец Хейли Алатенг. В первом раунде он провел успешную серию ударов, смог потрясти Кевина Крума и победил техническим нокаутом.

ВКонтакте UFC

Задушил со спины

Мексиканский боец Рафа Гарсия финишировал Джесси Ронсона во втором раунде. Он забрал спину и задушил канадца.

ВКонтакте UFC

Попал и добил

Португалец Андре Фиальо смог завершить поединок в первом раунде. Он несколько раз попал навстречу по Мигелю Баезу, добавил апперкот, а потом нанес несколько ударов по лежащему противнику, рефери осуществил остановку поединка и зафиксировал технический нокаут.

ВКонтакте UFC

Поражение Омаргаджиева

Бой с Кайо Борральо выдался для Гаджи Омаргаджиева весьма нелегким. Россиянин проиграл два раунда, но в третьем начал форсировать события, удачно попал в стойке и совершил попытку перехода в борьбу, но получил запрещенный удар коленом в голову. Произошло повторение первого поединка между Петром Яном и Алджамейном Стерлингом, но судьи решили, что бразилец нанес удар абсолютно случайно, россиянин не смог продолжить бой и проиграл единогласным решением, оставив весьма негативное впечатление о судейской бригаде.

ВКонтакте UFC

Технические результаты

Предварительные бои:

Хеили Алатенг победил Кевина Крума техническим нокаутом в первом раунде;

Сэм Хьюз победила Истелу Нунес раздельным судейским решением;

Джордан Лавитт победил Трея Огдена раздельным решением судей;

Мартин Будай победил Криса Барнетта единогласным решением судей;

Рафа Гарсия победил Джесси Ронсона удушающим приёмом во втором раунде;

Драккар Клозе победил Брэндона Дженкинса техническим нокаутом во втором раунде;

Пэнни Кианзад победила Лину Лансберг единогласным решением судей;

Дэвин Кларк победил Уилльяма Найта техническим нокаутом в третьем раунде.

Основные бои:

Мунир Лаззез победил Энджа Лусу единогласным решением судей;

Пэт Сабатини победил ТиДжея Лэрами единогласным решением судей;

Майра Буэно Сильва победила Ву Янань единогласным решением судей;

Андрэ Фиальо победил Мигеля Баезу техническим нокаутом в первом раунде;

Кайо Борральо победил Гаджи Омаргаджиева единогласным решением судей.

Главный поединок вечера:

Белал Мухаммад победил Висенте Люке единогласным решением судей.

источник: «Советский спорт»
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