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Оскар Де Ла Хойя решил помириться с Даной Уайтом и стать соорганизатором турнира по боксу

Легендарный боксер Оскар Де Ла Хойя считает, что пора нормализовать отношения с президентом UFC Даной Уайтом.
Оскар Де Ла Хойя решил помириться с Даной Уайтом и стать соорганизатором турнира по боксу
18 апреля 2022 07:59
автор: Антон Купреченков
автор фото: Golden Boy

Боксер и руководитель промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя давно конфликтует с Даной Уайтом. Он раскритиковал президента UFC за организацию боксерского поединка между Конором Макгрегором и Флойдом Мейвезером, а потом заступился за бойцов UFC, которые получают, по его мнению, маленькие гонорары, обе стороны не стеснялись в выражениях, но Де Ла Хойя решил пойти на примирение:

Я хочу уладить отношения с Даной Уайтом. Я немного критиковал UFC, но считаю, что был неправ, теперь я хочу наладить свои отношения с Уайтом и Флойдом Мейвезером.

Сложно сказать, что скажет президент UFC, как он отреагирует на подобные заявления или предложения, слишком много было сказано до этого в его сторону.

UFC

Возможно, что Оскар Де Ла Хойя планирует стать частью промоушена UFC и встанет у руля организации поединков между боксерами и бойцами ММА. Сомнительно, что Дана Уайт подпустит кого-то близко к себе, но почему бы не попробовать…

источник: «Советский спорт»
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