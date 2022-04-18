Оскар Де Ла Хойя решил помириться с Даной Уайтом и стать соорганизатором турнира по боксу

Боксер и руководитель промоутерской компании Golden Boy — Оскар Де Ла Хойя давно конфликтует с Даной Уайтом. Он раскритиковал президента UFC за организацию боксерского поединка между Конором Макгрегором и Флойдом Мейвезером, а потом заступился за бойцов UFC, которые получают, по его мнению, маленькие гонорары, обе стороны не стеснялись в выражениях, но Де Ла Хойя решил пойти на примирение:

— Я хочу уладить отношения с Даной Уайтом. Я немного критиковал UFC, но считаю, что был неправ, теперь я хочу наладить свои отношения с Уайтом и Флойдом Мейвезером.

Сложно сказать, что скажет президент UFC, как он отреагирует на подобные заявления или предложения, слишком много было сказано до этого в его сторону.

UFC

Возможно, что Оскар Де Ла Хойя планирует стать частью промоушена UFC и встанет у руля организации поединков между боксерами и бойцами ММА. Сомнительно, что Дана Уайт подпустит кого-то близко к себе, но почему бы не попробовать…