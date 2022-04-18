Пояс Махачева снова разыграют. Где смотреть поединок между Оливейрой и Гейджи

8 мая в Финиксе пройдет турнир UFC 274, в главном бою вечера нас ожидает титульное противостояние в легком весе.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ТУРНИР

Турнир UFC 274 стартует в ночь с 8 на 9 мая в 01:30 по московскому времени. Основной кард начнется в 04:00 по Москве.

Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.

Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

ПРОСМОТР ТУРНИРА В СТРАНАХ БЫВШЕГО СССР

Грузия — AdjaraSport

Казахстан — TV-com.kz

Узбекистан — Metrotelecom

Армения — Setanta Sports

Беларусь — VOKA.TV

Узбекистан — Metrotelecom

UFC

КТО ПОБЕДИТ

Фаворитом безусловно является действующий чемпион Чарльз Оливейра. Нас ждет классическое противостояние между борцом и ударником. Джастин Гейджи — выходец из борьбы, но предпочитает проводить поединки в стойке и обладает пушечным ударом. Он будет нацелен на нокаут и постарается всеми способами защититься от борьбы, в стойке он имеет огромный шанс, если он попадет, то может нокаутировать чемпиона в любом отрезке поединка. Чарльз Оливейра будет нацелен на борьбу и постарается победить используя свой грэпплинг, ключ к его успеху лежит именно в партере.

UFC

Джастин Гейджи в последнем поединке одержал победу над Майклом Чендлером единогласным решением судей. На его счету двадцать три победы и три поражения.

Чарльз Оливейра в последнем бою задушил Дастина Порье в третьем раунде. В его активе тридцать две победы и восемь поражений.