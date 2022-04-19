Боец UFC оказался замешан в связях с ирландским мафиози

Все проходило штатно и не предвещало беды, Даниэль Кормье брал победное интервью, а Мунир Лаззес начал благодарить за поддержку босса дублинской мафии Дэниела Кинахана, который объявлен в розыск в США. Экс-чемпион UFC пытался вырвать микрофон, но суть разговора оказалась всем понятна:

«Я хотел бы поблагодарить своих тренеров и своего брата Дэниела Кинахана. Без него я бы никогда не стал тем, кем я являюсь сейчас. Он очень помог мне с моей карьерой. Большое спасибо. Он всегда поддерживал меня в трудную минуту и поднимал меня с земли. Он человек слова, который научил меня дружбе, уважению к семье. Сейчас я не могу отблагодарить его в полной мере, но могу сказать эти слова».

Когда Кормье спросил спортсмена, что известно ему о санкциях, которые наложили на гражданина Ирландии, то Лаззез оценил свою оплошность, но это не точно, и стал всячески сглаживать ситуацию:

«Я не знаю, не слежу за такими вещами, а развлекаю людей своими боями и занимаюсь спортом. Я сосредоточен на своей семье и работе».

Фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

Все это было показано в прямом эфире на федеральном канале.

Дэниель Кинахан – является боссом ирландской мафии, так утверждает правительство США и находится под санкциями этой страны.

Пока о будущем Мунира Лаззеза в UFC не сообщается, но у него могут возникнуть проблемы с визой.