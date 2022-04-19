Биспинг на это не пойдет. Джейк Пол планирует купить очередной бой

Джейк Пол опубликовал видеобращение к Майклу Биспингу:

«Я понимаю, почему Биспинг злится на нового парня в районе... Когда он смотрит на свой банковский счет, то видит половину от всей суммы, потому что его глаз ни черта не видит. Майкл, я не из тех людей, которые просто болтают и не подкрепляют свои слова делом. Если ты сможешь получить лицензию, я бы с удовольствием подрался с тобой. Давай проверим, поможет ли твой статус чемпиона UFC и уважение от бойцовского сообщества в бою против меня. Держу пари, что это невозможно».

ПОЧЕМУ БИСПИНГ

Джейк Пол уже не знает у кого купить победу в поединке, а ему нужно действительно известное лицо, Хорхе Масвидаль отказался и теперь блогер нашел новую жертву.

Фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

ЧЕМПИОН НА ЭТО НЕ ПОЙДЕТ

У Майкла Биспинга все хорошо. После завершения карьеры он стал весьма востребованным комментатором UFC и аналитиком ММА, продавать бои, бить по своему наследию, позориться как Тайрон Вудли и Бен Аскрен — Биспинг не станет. Джейк Пол ошибся с выбором, а возможно это часть пиара и не более того.

КТО СТАНЕТ СЛЕДУЮЩИМ СОПЕРНИКОМ ДЖЕЙКА ПОЛА

Денег у блогера Джейка Пола много, соперника он точно найдет — это всего лишь дело времени.