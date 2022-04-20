Хусейн Адамов: Камару Усман побаивается Чимаева

– Я считаю, что Камару Усман не зря побаивается Хамзата Чимаева. Усман проделал очень большой путь, а Чимаев так быстро к нему стремится и нагоняет. Хамзат находится уже совсем рядом с чемпионом и его поясом. Поражение Чимаеву будет означать, что все его заслуги были напрасны, это мягко говоря, он опасается этого и максимально не хочет рисковать.

Правильнее было бы для Чимаева провести еще один или два боя, набраться больше опыта. Считаю, что Хамзат может дать ему конкурентный и равный бой – это будет очень интересное противостояние. Но я не могу сказать, что Чимаев победит или это удастся Усману. Все покажет только бой.

Фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

Хамзат Чимаев в последнем бою победил Гилберта Бернса единогласным решением судей. На счету шведского бойца чеченского происхождения одиннадцать побед и ни одного поражения.

Камару Усман в последнем поединке одолел Колби Ковингтона единогласным судейским решением. В его активе двадцать побед и одно поражение.