Эспарза вновь планирует задушить Намаюнас и забрать титул UFC

Карла Эспарза уже дралась с Роуз Намаюнас, восемь лет назад она смогла задушить будущую чемпионку в третьем раунде. Американская спортсменка поделилась мыслями о предстоящем реванше в одной из своих социальных сетей:

«За всю свою бойцовскую карьеру я никогда не проводила реванши. Это будет впервые. Мне действительно очень интересно посмотреть за развитием событий. Я мотивирована еще больше.

Такое ощущение, что это наш первый бой, я буду драться с совершенно другим человеком, прошло слишком много лет. Я развивалась все эти годы и стала лучше, а Намаюнас тоже не стояла на месте.

Это больше, чем просто какой-то матч-реванш. Мы прошли большой путь, а она полностью заслуживает быть чемпионкой UFC. Я знаю, что Роуз Намаюнас много работает над своей психологией, она дополнительно мотивирована в поединках против соперниц, которым уже проигрывала.

Я ее уже побеждала и смогу победить снова, я верю и знаю это. Нас ждет интересный бой».

Фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

Карла Эспарза в последнем бою победила Сяонань Ян техническим нокаутом во втором раунде. На ее счету двадцать одна победа и шесть поражений.

Роуз Намаюнас в последнем поединке победила Вейли Жанг раздельным судейским решением. В ее рекорде четырнадцать побед и четыре поражения.