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PFL ушел, но не обещал вернуться

Американская лига PFL больше не будет официально транслироваться на территории России, промоушен пошел по пути Bellator.
PFL ушел, но не обещал вернуться
21 апреля 2022 10:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Professional Fighters League

PFL – американский промоушен, который проводит поединки по правилам ММА. Он известен своей системой гран-при, победитель получает один миллион долларов и это происходит в каждом весе.

ПОПУЛЯРНОСТЬ В РОССИИ

Увы и ах, но она минимальная или ее просто нет. PFL взяли длительную паузу на период пандемии, про них стали забывать, а сейчас вообще забудут окончательно, особенно после странного поступка с запретом эфира.

РОССИЙСКИЕ БОЙЦЫ

Спортсменов откровенно жалко, а наши соотечественники есть в каждом весе, именно их поединки и смотрели на территории России. В новом сезоне PFL много интересных событий, особенно ожидается противостояние между Мариной Мохнаткиной и Кайлой Харрисон. Все это фанатам смотреть уже запрещают, но, разумеется, проблем с эфиром не возникнет.

Фото: Professional Fighters League

КАК СМОТРЕТЬ ЭФИР ЕСЛИ НЕЛЬЗЯ, НО ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ

Telegram-каналы. Все очень просто. Наверняка любители ММА подписаны на различные тематические Telegram-каналы, в них, за несколько часов до начала турнира, будут опубликованы несколько рабочих ссылок, смело переходите по ним и наслаждайтесь боями.

«ВКонтакте». Все наши просмотры боев начинались именно там. В поиске групп вводите MMA, а потом, когда появится список сообществ, заходите в самые крупные и ищите ссылки там, они будут на стене сообщества.

источник: «Советский спорт»
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