PFL ушел, но не обещал вернуться

PFL – американский промоушен, который проводит поединки по правилам ММА. Он известен своей системой гран-при, победитель получает один миллион долларов и это происходит в каждом весе.

ПОПУЛЯРНОСТЬ В РОССИИ

Увы и ах, но она минимальная или ее просто нет. PFL взяли длительную паузу на период пандемии, про них стали забывать, а сейчас вообще забудут окончательно, особенно после странного поступка с запретом эфира.

РОССИЙСКИЕ БОЙЦЫ

Спортсменов откровенно жалко, а наши соотечественники есть в каждом весе, именно их поединки и смотрели на территории России. В новом сезоне PFL много интересных событий, особенно ожидается противостояние между Мариной Мохнаткиной и Кайлой Харрисон. Все это фанатам смотреть уже запрещают, но, разумеется, проблем с эфиром не возникнет.

Фото: Professional Fighters League

КАК СМОТРЕТЬ ЭФИР ЕСЛИ НЕЛЬЗЯ, НО ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ

Telegram-каналы. Все очень просто. Наверняка любители ММА подписаны на различные тематические Telegram-каналы, в них, за несколько часов до начала турнира, будут опубликованы несколько рабочих ссылок, смело переходите по ним и наслаждайтесь боями.

«ВКонтакте». Все наши просмотры боев начинались именно там. В поиске групп вводите – MMA, а потом, когда появится список сообществ, заходите в самые крупные и ищите ссылки там, они будут на стене сообщества.