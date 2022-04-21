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Масвидаль снова нацелен на титул и готовится подтягивать свою борьбу

Хорхе Масвидаль снова готовится к завоеванию пояса, несмотря на серию поражений он знает, что ему нужно исправить и готов двигаться в этом направлении.
Масвидаль снова нацелен на титул и готовится подтягивать свою борьбу
21 апреля 2022 09:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

Хорхе Масвидаль отошел от поражения Колби Ковингтону и готов проводить работу над ошибками:

«Борьба – это моя проблема, я проиграл Ковингтону и Усману именно в борьбе. В первом бою Камару Усман просто прижал меня к сетке, а я не смог его перевернуть, черт возьми, мне просто было тяжело.

Во втором бою у меня снова возникли проблемы с борьбой. Я чувствую и понимаю, что все мои проблемы именно из-за недочетов в борьбе, а она находится не на высшем уровне. Сейчас я стал много бороться, я плачу деньги за уроки борьбы и я стану лучше.

Я знаю, что могу победить Камару Усмана. Нет на свете человека, которого нельзя победить. Я сильно попадал по нему, когда смог подняться, но он снова переводил меня. В его стойке нет ничего сверхъестественного, но он забирает бои в борьбе.

Я определено подтяну борьбу и вернусь гораздо сильнее, возьму реванш у Ковингтона и Усмана».

Фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

Хорхе Масвидаль в последнем бою уступил Колби Ковингтону единогласным решением судей. В его статистике тридцать пять побед и шестнадцать поражений.

источник: «Советский спорт»
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