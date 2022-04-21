Царукян вновь говорит о реванше с Махачевым, есть ли у него шанс

«Я знаю, что однажды мы снова подеремся друг с другом. Для меня интересно узнать, насколько лучше я стал в борьбе, в боксе и во всем остальном. Я знаю, что сейчас я легко побью его. Я не могу проиграть во второй раз. Безусловно, он хорош и гораздо лучше, чем остальные. Для меня он будет гораздо более тяжелым соперником, чем кто-либо другой, потому что у него хорошая вольная борьба. Думаю, что Ислам Махачев станет чемпионом, а потом я отберу у него пояс», – заявил Арман Царукян в интервью YouTube-каналу The Schmo.

Ислам Махачев ответил очень кратко и лаконично:

«Бабушкины пирожки — ты легко побьешь».

UFC

БУДЕТ ЛИ ТАКОЙ БОЙ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ

Весьма сомнительно. Ислам Махачев должен драться за титул, а Арману Царукяну до этого еще далеко. Оппозиция Царукяна значительно уступает соперникам Ислама Махачева, а навыки борьбы находятся на разном уровне. В первом поединке представитель команды Хабиба Нурмагомедова дрался на легке и жалел Царукяна, сейчас все будет быстрее и сильнее, но, повторимся, очень сомнительно, что руководство UFC организует такой бой в этом году.