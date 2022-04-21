ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Царукян вновь говорит о реванше с Махачевым, есть ли у него шанс

Арман Царукян сказал, что легко победит Ислама Махачева в реванше, но это не очень понравилось претенденту на титул UFC в легком весе. Хронология событий в нашем материале.
Царукян вновь говорит о реванше с Махачевым, есть ли у него шанс
21 апреля 2022 17:49
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

«Я знаю, что однажды мы снова подеремся друг с другом. Для меня интересно узнать, насколько лучше я стал в борьбе, в боксе и во всем остальном. Я знаю, что сейчас я легко побью его. Я не могу проиграть во второй раз. Безусловно, он хорош и гораздо лучше, чем остальные. Для меня он будет гораздо более тяжелым соперником, чем кто-либо другой, потому что у него хорошая вольная борьба. Думаю, что Ислам Махачев станет чемпионом, а потом я отберу у него пояс», – заявил Арман Царукян в интервью YouTube-каналу The Schmo.

Ислам Махачев ответил очень кратко и лаконично:

«Бабушкины пирожки ты легко побьешь».

UFC

БУДЕТ ЛИ ТАКОЙ БОЙ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ

Весьма сомнительно. Ислам Махачев должен драться за титул, а Арману Царукяну до этого еще далеко. Оппозиция Царукяна значительно уступает соперникам Ислама Махачева, а навыки борьбы находятся на разном уровне. В первом поединке представитель команды Хабиба Нурмагомедова дрался на легке и жалел Царукяна, сейчас все будет быстрее и сильнее, но, повторимся, очень сомнительно, что руководство UFC организует такой бой в этом году.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Царукян вновь говорит о реванше с Махачевым, есть ли у него шанс
Царукян вновь говорит о реванше с Махачевым, есть ли у него шанс
Арман Царукян сказал, что легко победит Ислама Махачева в реванше, но это не очень понравилось претенденту на титул UFC в легком весе. Хронология событий в нашем материале.
21.04.2022 17:49
ММА
автор: Антон Купреченков
PFL ушел, но не обещал вернуться
PFL ушел, но не обещал вернуться
Американская лига PFL больше не будет официально транслироваться на территории России, промоушен пошел по пути Bellator.
21.04.2022 10:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Масвидаль снова нацелен на титул и готовится подтягивать свою борьбу
Масвидаль снова нацелен на титул и готовится подтягивать свою борьбу
Хорхе Масвидаль снова готовится к завоеванию пояса, несмотря на серию поражений он знает, что ему нужно исправить и готов двигаться в этом направлении.
21.04.2022 09:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Эспарза вновь планирует задушить Намаюнас и забрать титул UFC
Эспарза вновь планирует задушить Намаюнас и забрать титул UFC
8 мая в рамках UFC 274 состоится один из самых ожидаемых реваншей в женском ММА. Карла Эспарза проведет поединок против действующей чемпионки организации в наилегчайшем весе Роуз Намаюнас.
20.04.2022 10:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Хусейн Адамов: Камару Усман побаивается Чимаева
Хусейн Адамов: Камару Усман побаивается Чимаева
Российский тяжеловес Хусейн Адамов поделился с «Советским спортом» своим мнение о планируемом поединке между чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом и Хамзатом Чимаевым.
20.04.2022 09:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Биспинг на это не пойдет. Джейк Пол планирует купить очередной бой
Биспинг на это не пойдет. Джейк Пол планирует купить очередной бой
Блогер и боксер Джейк Пол не знает с кем драться, в этот раз он вызвал на боксерский поединок экс-чемпиона UFC в среднем весе Майкла Биспинга.
19.04.2022 10:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Боец UFC оказался замешан в связях с ирландским мафиози
Боец UFC оказался замешан в связях с ирландским мафиози
Скандал произошел на воскресном турнире, представитель Туниса Мунир Лаззез одержал победу и сделал заявление в октагоне, которое повергло в ступор организаторов.
19.04.2022 09:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Пояс Махачева снова разыграют. Где смотреть поединок между Оливейрой и Гейджи
Пояс Махачева снова разыграют. Где смотреть поединок между Оливейрой и Гейджи
8 мая в США состоится поединок за титул чемпиона UFC в легком весе. Действующий чемпион организации Чарльз Оливейра сразится с Джастином Гейджи.
18.04.2022 09:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Оскар Де Ла Хойя решил помириться с Даной Уайтом и стать соорганизатором турнира по боксу
Оскар Де Ла Хойя решил помириться с Даной Уайтом и стать соорганизатором турнира по боксу
Легендарный боксер Оскар Де Ла Хойя считает, что пора нормализовать отношения с президентом UFC Даной Уайтом.
18.04.2022 07:59
ММА
автор: Антон Купреченков
Сомнительное поражение Омаргаджиева. Обзор турнира UFC Vegas 51
Сомнительное поражение Омаргаджиева. Обзор турнира UFC Vegas 51
В США состоялся турнир UFC Vegas 51, в главном бою вечера Белал Мухаммад победил Висенте Люке единогласным решением судей. Обзор наиболее интересных моментов ночи поединков.
17.04.2022 11:45
ММА
автор: Антон Купреченков
Невероятно: весь мир — за нас! Почему отстранение России от «Уимблдона» не поддержал почти никто
За последние два месяца подобное случается впервые. Похоже, что британцы перешли черту, запретив играть на турнирах в своей стране теннисистам из России и Белоруссии.
«Самоуспокоенность может сыграть с «Зенитом» злую шутку». Бышовец — о проблеме чемпионов России
Известный отечественный тренер Анатолий Бышовец прокомментировал «Плеймейкеру» результаты 1/4 финала Кубка России.
«Почему Ваноли не дал Бакаеву ни одного полного матча? Так он хреновый тренер». Червиченко — о дерби
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от победы красно-белых в четвертьфинале Кубка России над ЦСКА.
От «дискриминации» до «бесчеловечного решения». Как в России и мире называют недопуск наших теннисистов к «Уимблдону»
В среду 20 апреля организаторы «Уимблдона» объявили о запрете теннисистам из России и Белоруссии выступать на этом турнире «Большого шлема». Это явно политическое решение спровоцировало бурную реакцию.
Маршал Тито против СССР: великая гонка футбольных вооружений
Лидер Югославии Иосип Броз Тито в конце 40-х рассорился с СССР. Футбол стал одной из главных арен, на которых две страны выясняли, чей социализм лучше.
Есть девятый полтинник в НХЛ! Как Овечкин снова забил 50 голов за сезон (видео)
В выездном матче чемпионата НХЛ с «Вегасом» (3:4ОТ) форвард «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль, девятый раз за карьеру забросив за сезон полсотни шайб.
«Счет должен был быть 5:0!» Бакаев — о победе «Спартака» над ЦСКА
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев после победы над ЦСКА (1:0) в четвертьфинале Кубка России рассказал об ответном жесте в адрес Юсуфа Языджи и признался, с кем хотел бы сыграть в полуфинале.
Ваноли — на коне! Как «Спартак» выиграл дерби у ЦСКА и вышел в полуфинал Кубка
В четвертьфинале Кубка России армейцы на своем поле уступили красно-белым (0:1), отыграв целый тайм в меньшинстве.
РПЛ можно расширять! Доказано «Аланией» на «Зените» в Кубке России
Четвертьфинальная стадия Кубка страны показала силу ФНЛ: «Балтика» довела до серии пенальти матч с «Динамо», «Енисей» разгромил «Рубин», а «Алания» и вовсе выбила из борьбы сильнейший клуб страны «Зенит». Ну и как после этого скептически относиться к возможному расширению РПЛ до 18 команд?
«Магнитка» наносит ответный удар! Как ЦСКА разбили на Урале в Кубке Гагарина
«Металлург» сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина (1-1), выиграв у московских армейцев 6:4.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика