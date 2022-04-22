Михайлов вышел на замену, а девушки разыграют титул. Просмотр Bellator 278 в обход блокировки

НИКИТА МИХАЙЛОВ ВЫХОДИТ НА КОРОТКОМ УВЕДОМЛЕНИИ
Российский боец Никита Михайлов принимает участие в гран-при Bellator в легчайшем весе, он выходит на замену на коротком уведомлении и будет драться с Энрике Барзолой. Победитель поединка встретится с Магомедом Магомедовым в четвертьфинале гран-при, но для этого Михайлову нужно побеждать, а все мы понимаем, что американские судьи стали работать весьма предвзято.
ЛИЗ КАРМУШ ПРОТИВ ДЖУЛИАНЫ ВЕЛАСКЕС
Нас ожидает чудесный поединок, легендарная Лиз Кармуш продолжает двигаться по лестнице идущей вверх, а Джулиана Веласкес стоит на ее пути. Молодость против опыта, а победителя определит бой.
КАК СМОТРЕТЬ ТУРНИР BELLATOR 278 В ОБХОД БЛОКИРОВКИ
1. Telegram-каналы. Все очень просто. Наверняка любители ММА подписаны на различные тематические Telegram-каналы, в них, за несколько часов до начала турнира, будут опубликованы несколько рабочих ссылок, смело переходите по ним и наслаждайтесь боями.
2. «ВКонтакте». Все наши просмотры боев начинались именно там. В поиске групп вводите — MMA, а потом, когда появится список сообществ, заходите в самые крупные и ищите ссылки там, они будут на стене сообщества.
КАРД ПРЕДСТОЯЩЕГО ТУРНИРА
● Джулиана Веласкес (22–5) — Лиз Кармуш (16–7);
● Никита Михайлов (8–1) — Энрике Барзола (17–5–2);
● Джорнел Луго (8-0) — Дэнни Сабателло (11-1);
● Кристиан Эдвардс (5-1) — Грант Нил (6-1);
● Мэнни Муро (12-7) — Нейт Эндрюс (16-4);
● Вебер Алмейда (5-1) — Фабрицио Франко (8-4, 1 NC);
● Джаред Скоггинс (10-2) – Си Джей Хэмилтон (15-9);