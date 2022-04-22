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Михайлов вышел на замену, а девушки разыграют титул. Просмотр Bellator 278 в обход блокировки

23 апреля состоится турнир Bellator 278,в главном бою вечера Лиз Кармуш и Джулиана Веласкес сразятся за титул организации в наилегчайшем весе.
Михайлов вышел на замену, а девушки разыграют титул. Просмотр Bellator 278 в обход блокировки
22 апреля 2022 08:40
автор: Антон Купреченков
автор фото: Bellator

НИКИТА МИХАЙЛОВ ВЫХОДИТ НА КОРОТКОМ УВЕДОМЛЕНИИ

Российский боец Никита Михайлов принимает участие в гран-при Bellator в легчайшем весе, он выходит на замену на коротком уведомлении и будет драться с Энрике Барзолой. Победитель поединка встретится с Магомедом Магомедовым в четвертьфинале гран-при, но для этого Михайлову нужно побеждать, а все мы понимаем, что американские судьи стали работать весьма предвзято.

Bellator

ЛИЗ КАРМУШ ПРОТИВ ДЖУЛИАНЫ ВЕЛАСКЕС

Нас ожидает чудесный поединок, легендарная Лиз Кармуш продолжает двигаться по лестнице идущей вверх, а Джулиана Веласкес стоит на ее пути. Молодость против опыта, а победителя определит бой.

Bellator

КАК СМОТРЕТЬ ТУРНИР BELLATOR 278 В ОБХОД БЛОКИРОВКИ

1. Telegram-каналы. Все очень просто. Наверняка любители ММА подписаны на различные тематические Telegram-каналы, в них, за несколько часов до начала турнира, будут опубликованы несколько рабочих ссылок, смело переходите по ним и наслаждайтесь боями.

2. «ВКонтакте». Все наши просмотры боев начинались именно там. В поиске групп вводите — MMA, а потом, когда появится список сообществ, заходите в самые крупные и ищите ссылки там, они будут на стене сообщества.

КАРД ПРЕДСТОЯЩЕГО ТУРНИРА

Джулиана Веласкес (22–5) — Лиз Кармуш (16–7);

Никита Михайлов (8–1) — Энрике Барзола (17–5–2);

Джорнел Луго (8-0) — Дэнни Сабателло (11-1);

Кристиан Эдвардс (5-1) — Грант Нил (6-1);

Мэнни Муро (12-7) — Нейт Эндрюс (16-4);

Вебер Алмейда (5-1) — Фабрицио Франко (8-4, 1 NC);

Джаред Скоггинс (10-2) – Си Джей Хэмилтон (15-9);

источник: «Советский спорт»
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