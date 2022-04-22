Чемпион Bellator Джулиана Веласкес готовится к самому тяжелому поединку в карьере

Джулиана Веласкес настраивается на тяжелый поединок с Лиз Кармуш, об этом она рассказала на пресс-конференции перед турниром Bellator 278:

«Меня ждет весьма непростой бой, но я настраиваюсь. Обычно я не оставляю для судей никаких шансов решать исход моих поединков, а предпочитаю завершать их досрочно, но в прошлом бою все дошло до решения. У меня были некоторые психологические проблемы, внутренние противоречия, но я смогла их преодолеть и сейчас готова максимально, чувствую, что могу нокаутировать Кармуш. Она очень опытная спортсменка, которая стояла у истоков женского ММА, но сейчас пришло мое время и чемпионкой являюсь я, а не она!»

Bellator

Джулиана Веласкес в последнем бою победила Дениз Кейлхольтц раздельным решением судей. На ее счету одиннадцать побед и ни одного поражения.

Лиз Кармуш в последнем поединке победила Кэна Ватанабе техническим нокаутом в первом раунде. В ее статистике шестнадцать побед и семь поражений.