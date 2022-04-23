Артем Тарасов и Михаил Кокляев проведут реванш на турнире «Наше Дело»

Популярный блогер и боец ММА Артем Тарасов, рассказал, что планирует провести реванш против Михаила Кокляева, которому уступил единогласным решением судей по правилам бокса:

«Бой против Михаила Кокляева мы планируем на июнь. Мы будем хедлайнерами турнира «Нашего Дела». Это будет заруба Давида и Голиафа. Не считаю ли я, что поединок против Кокляева – самый не медийный? Нет, с Михаилом у нас такая история…Это – маленький против большого, крутой спортсмен. Мы этот бой раскачаем. Тем более, каждый мой поединок вызывает эмоции, а это очень важно».

ПРАВИЛА БОЯ

Пока непонятно по каким правилам пройдет этот поединок, но точно не по боксерским. Скорее всего, нас ожидает бой в стойке, но с перчатками для ММА, но не исключается проведения поединка по классическим правилам ММА, но с временным ограничением в борьбе. Было бы очень интересно посмотреть на борьбу Михаила Кокляева, пусть даже с ограничениями. Реванш Артема Тарасова и Михаила Кокляева станет ярким событием отечественного поп-ММА и подарит зрителям массу эмоций.