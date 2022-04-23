Сайборг и Бленкоу высказались о поединке друг с другом

Крис Сайборг:

«Она побеждала всех девушек в моем дивизионе Bellator и занимает позицию за мной. Я уже побеждала ее, но сейчас она будет сильнее и лучше подготовлена, но я прошла полноценный тренировочный лагерь и готова к любому развитию событий. Я понимаю, что реванш — это всегда сложно, но я уверена в себе и своей победе. Мне нужно вести свою игру, сосредоточиться на своих действиях и полностью контролировать ситуацию. У меня есть пять раундов, которые я собираюсь драться, о досрочном финише я не думаю, это всегда получается и происходит в процессе».

Фото: Bellator

Арлин Бленкоу:

«Бой Нуньес и Пенья показал, что в истории ММА бывают великие апсеты. Никто не верил в Джулиану Пенья, но она вышла и победила, она потрясла мир. Я из Австралии и нам нравится быть аутсайдерами, несколько человек из моей команды потрясли мир. Мы бились с Сайборг два года назад и я упустила победу, но сейчас я готова наверстать упущенное. Я благодарна, что у меня есть возможность исправить свою ошибку. Я — «Кулак гнева», мне нужно просто выйти и сделать свою работу».