Bellator 278. Кармуш финишировала Веласкес, а Михайлов проиграл

ПЕРВОЕ ПОРАЖЕНИЕ МИХАЙЛОВА

Никита Михайлов провел очень неудачный поединок и не смог пробиться в основную сетку гран-при Bellator в легчайший поединок. Никто из представителей Fedor Team не присутствовал в его углу, возможно, что это и стало причиной поражения. Россиянин перебивал Энрике Барзоле на руках, но откровенно уступал в борьбе, которую зачастую навязывал сам, он уступил единогласным судейским решением и потерпел первое поражение в своей карьере.

ПОРАЖЕНИЕ ВЕЛАСКЕС

Лиз Кармуш снова доказала, что является одной из самых опасных девушек современности. Первые три раунда прошли в обоюдных атаках, но Джулиана Веласкес была точнее в боксе и дважды отправила Кармуш в нокдаун.

Развязка наступила в четвертом раунде, когда претендентка провела успешный тейкдаун и смогла выйти на «распятие», отключив руку Веласкес. Лиз Кармуш наносила удары локтем и рефери остановил поединок за тридцать секунд до конца раунда. Джулиана начала протестовать, а на ее лице не было ни одного повреждения. Лиз Кармуш стала новой чемпионкой Bellator в наилегчайшем весе, а Джулиана Веласкес потерпела первое поражение в карьере.

Bellator

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТ ТУРНИРА BELLATOR 278

Основной кард:

Лиз Кармуш победила Джулиану Веласкес техническим нокаутов в четвертом раунде

Энрике Барзола победил Никиту Михайлова единогласным решением судей

Дэнни Сабателло победил Джорнел Луго единогласным решением судей

Грант Нил победил Кристиана Эдвардса единогласным решением судей

Мэнни Муро победил Нейта Эндрюса раздельным решением судей

Предварительный кард:

Вебер Алмейда победил Фабрицио Франко техническим нокаутом в первом раунде

Данте Широ победил Скотти Хао техническим нокаутом в третьем раунде

Блейк Перри победил Макоа Купера удушающим приемом во втором раунде