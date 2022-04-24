Хандожко отметился нокаутом, а Андраде провела очередной удушающий. Обзор UFC Vegas 52

Опасный лоу-кик

Тайсон Педро финишировал Исаака Виллануэву в первом раунде. Он зажал своего оппонента у сетки, пробил лоу-кик, который выбил ногу Виллануэву, а потом провел несколько добивающих ударов.



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Победа Хандожко

Россиянин Сергей Хандожко закрыл последнее поражение. Выйдя в отличной форме, он не оставил никаких шансов Дуайту Гранту, разобрав его в стойке и нокаутировав во втором раунде.



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Рычаг колена

Давно мы не видели в ММА ничего подобного, болевые на ноги в смешанных единоборствах весьма редкое явление, но Клаудио Пуэльес решил разнообразить сегодняшний турнир. Клэй Гуида попался на рычаг колена в первом раунде и вынужден был сдаться.



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Доминация Андраде

Экс-чемпионка UFC Джессика Андраде провела очередное доминирующее выступление. Она не оставила Аманде Лемос абсолютно никаких шансов и задушила ее в первом раунде.



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Технические результаты

Майк Джексон одержал победу над Дином Бэрри дисквалификацией. Поединок был остановлен из-за запрещённого тычка в глаз со стороны Дина Бэрри

Филипе Линс победил Марчина Прачино единогласным решением судей

Престон Парсонс победил Эвана Элдера единогласным решением судей

Аори Кюиленг победил Камерона Элса техническим нокаутом в первом раунде

Тайсон Педро победил Исаака Виллануэву техническим нокаутом в первом раунде

Сергей Хандожко победил Дуайта Гранта техническим нокаутом во втором раунде

Марк-Андре Баррио победил Джордана Райта удушающим приёмом в первом раунде

Чарльз Жорден победил Ландо Ваннату удушающим приёмом в первом раунде

Мэйси Барбер победила Монтану Де Ла Росу единогласным решением судей

Клаудио Пуэльес победил Клэя Гуиду болевым приёмом на ногу в первом раунде

Джессика Андраде победила Аманду Лемос удушающим приёмом в первом раунде