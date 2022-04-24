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«Сайборг снова нужно в UFC». Диана Авсарагова прокомментировала победу «Киборга»

В США завершился турнир Bellator 279, в главном бою Крис Сайборг победила Арлин Бленкоу единогласным судейским решением.
«Сайборг снова нужно в UFC». Диана Авсарагова прокомментировала победу «Киборга»
24 апреля 2022 12:34
автор: Антон Купреченков
автор фото: ВКонтакте Дианы Авсараговой

— Крис Сайборг — легенда женского ММА, а ее бои всегда смотришь с невероятным интересом. Никаких сомнений в ее победе на Арлин Бленкоу у меня не было. Реванш — это всегда сложно, но не в случае Крис Сайборг. Она полноценная чемпионка, но у меня один вопрос, что дальше? «Киборг» зачистила весь полулегкий дивизион Bellator и начала это делать по второму кругу. Я считаю, что ей нужно снова попробовать себя в UFC, провести реванш с Амандой Нуньес, она проиграла тот бой, но мне кажется, что это была скорее случайность, сейчас же она находится в иной форме и состоянии, а Нуньес, после поражения от Пенья, стала несколько иным бойцом.

ВКонтакте UFC

— Еще есть PFL. Бой с Кайлой Харрисон войдет в историю. Ради такого стоит подписать контракт с этой организацией. Крис Сайборг не нужны обычные поединки, она достойна драться с легендами женского ММА, никто кроме Аманды Нуньес или Кайлы Харрисон не сможет составить ей полноценную конкуренцию.

ВКонтакте UFC

Крис Сайборг победила Арлин Бленкоу и защитила пояс Bellator в полулегком весе. На ее счету двадцать шесть побед и два поражения.

источник: «Советский спорт»
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