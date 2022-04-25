Тайсон Фьюри против Фрэнсиса Нганну, что нужно знать о ожидаемом поединке

«Я чемпион мира по боксу, он чемпион UFC. Он в отличной форме, посмотрите на его мышцы. Он великолепно выглядит. Будет ли этот бой в ринге или октагоне? Это будет особенный бой. Такого вы еще не видели в истории спорта».

Тайсон Фьюри

Звучит здорово, но насколько все это реально…

Фрэнсис Нганну находится на контракте с UFC и недавно сделал операцию, которая требует восстановления, а это займет много времени, но Дана Уайт не давал согласия на такой поединок.

Сроки возможного боя и организатор

Без решения президента UFC Даны Уайта ничего не может произойти, он точно будет принимать участие в организации турнира.

UFC

Правила боя

Вопрос весьма дискуссионный, появилась информация, что поединок может пройти по правилам бокса, но в перчатках для ММА, получается, что нас ждет аналог российского поп-ММА, что звучит более чем сомнительно. Сложно представить такое событие в мировом масштабе.

Поединок по правилам бокса или ММА

Почему бы не провести поединок по правилам ММА, боксеры привыкли, что ммашники приходят и дерутся по их правилам. Все мы помним бой Рэнди Кутюра и Джеймса Тони, он состоялся в 2010 году и завершился тотальным уничтожением представителя бокса, легендарный Кутюр провел удушение в первом раунде, с Тайсоном Фьюри все будет по такой же схеме, по правилам ММА у него нет никаких шансов, но в боксе они есть, как и у Фрэнсиса Нганну. Повторимся, сейчас проведение такого события — фантастика и просто информационный повод.