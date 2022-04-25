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Самая опасная девушка на планете в поисках новой жертвы

Крис Сайборг – чемпионка Bellator в наилегчайшем весе, спортсменка перебила весь свой дивизион и находится в поисках потенциальной соперницы.
Самая опасная девушка на планете в поисках новой жертвы
25 апреля 2022 12:49
автор: Антон Купреченков
автор фото: Сообщество Bellator MMA «Вконтакте»

Очередная победа

Крис Сайборг победила Арлин Бленкоу и в очередной раз защитила титул Bellator. Организация испытывает откровенные проблемы с подбором новых соперниц. «Киборг» стали давать оппоненток, которых она уже побеждала, а шансов реваншировать чемпионку у них крайне мало. Руководство промоушена проводит довольно слабую селекцию, сомнительно, что ситуация изменится в лучшую сторону, но драться с кем-то нужно.

Что делать Сайборг

Ответ очевиден – менять промоушен или уходить. из ММА. Сайборг всегда говорит о своем наследии, а с такими соперницами оно не будет продолжать расти, но Крис задумывается о смене лиги, ждет конкретных и денежных предложений.

UFC

Бразильская спортсменка провела в рамках UFC семь поединков и покинула организацию из-за финансовых разногласий с Даной Уайтом. Ее поражение Аманде Нуньес продолжает обсуждаться, а реванш станет одним из главных событий в истории ММА, но для этого нужно снова подписать контракт с UFC.

UFC

PFL

Кайла Харрисон – непобежденная чемпионка PFL, которая давно мечтает о поединке с Крис Сайборг, она была готова к переходу в Bellator, но предложение PFL оказалось выгоднее, но теперь «Киборг» может прийти на ее территорию и провести долгожданный бой.

Сообщество PFL «Вконтакте»

Крис Сайборг в последнем поединке победила Арлин Бленкоу единогласным решением судей. В ее статистике двадцать шесть побед и два поражения.

источник: «Советский спорт»
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