Самая опасная девушка на планете в поисках новой жертвы

Очередная победа

Крис Сайборг победила Арлин Бленкоу и в очередной раз защитила титул Bellator. Организация испытывает откровенные проблемы с подбором новых соперниц. «Киборг» стали давать оппоненток, которых она уже побеждала, а шансов реваншировать чемпионку у них крайне мало. Руководство промоушена проводит довольно слабую селекцию, сомнительно, что ситуация изменится в лучшую сторону, но драться с кем-то нужно.

Что делать Сайборг

Ответ очевиден – менять промоушен или уходить. из ММА. Сайборг всегда говорит о своем наследии, а с такими соперницами оно не будет продолжать расти, но Крис задумывается о смене лиги, ждет конкретных и денежных предложений.

UFC

Бразильская спортсменка провела в рамках UFC семь поединков и покинула организацию из-за финансовых разногласий с Даной Уайтом. Ее поражение Аманде Нуньес продолжает обсуждаться, а реванш станет одним из главных событий в истории ММА, но для этого нужно снова подписать контракт с UFC.

UFC

PFL

Кайла Харрисон – непобежденная чемпионка PFL, которая давно мечтает о поединке с Крис Сайборг, она была готова к переходу в Bellator, но предложение PFL оказалось выгоднее, но теперь «Киборг» может прийти на ее территорию и провести долгожданный бой.

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Крис Сайборг в последнем поединке победила Арлин Бленкоу единогласным решением судей. В ее статистике двадцать шесть побед и два поражения.