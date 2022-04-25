Емельяненко против Габдуллина. Президент Союза ММА России может покинуть пост

Сначала Федор Емельяненко покинул пост председателя наблюдательного совета Союза ММА России, спортсмен заявил, что не согласен с политикой Радмира Габдуллина и его ближайшего помощника Ленара Ганеева, а теперь стало известно, что Президиум организации, который является основным коллегиальным органом, выразил президенту недоверие. Кстати, Радмир Габдуллин на это заседание не явился, а отреагировал на такое решение довольно стандартным текстом:

«Считаю это решение нелегитимным, президиум был не в полном составе. Не планирую уходить со своего поста. Решение о передаче полномочий я могу принять исключительно лично, просьбы подобного рода не интересны. Все руководство Союза ММА России обязано представить отчет о проделанной работе за 4 года. Решение примет конференция».

Все это печально, но за последние несколько лет Союз ММА России стал резко терять популярность, а любительское ММА в России перестало интересовать фанатов смешанных единоборств. Международная Федерация IMMAF запретила сборной России выступать на всех международных соревнованиях, а позиция Радмира Габдуллина оказалась крайне слабой. Плюс, финансовое состояние организации оставляет желать лучшего уже много лет. Вице-президент Союза Андрей Терентьев тоже оказался недоволен действиями своего руководителя:

«Сколько бы мы ни пытались донести до нашего руководства, никакой отчётности не было. Мы не знаем, с какими фирмами и на каких условиях Союз ММА сотрудничает и как распределяются эти средства. Во-вторых, все решения, которые принимал Радмир Илдарович он, по его словам, согласовывал с Фёдором Владимировичем Емельяненко, но на президиуме со слов Фёдора, выяснилось, что он вводил нас в заблуждение. Радмир Габдуллин уже занимается не Союзом ММА, а своей политической карьерой, а федерацию рассматривал как трамплин для попадания в политику».

Фото: Союз MMA России

5 июня состоятся выборы президента Союза ММА России, а конфликт окончательно разрешится или продолжит свою эскалацию.