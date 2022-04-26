Судейская ошибка или тактический ход организаторов. Веласкес и Кармуш проведут реванш

В четвертом раунде Лиз Кармуш перевела Джулиану Веласкес в партер, «отключила» руку, нанесла несколько ударов локтем по голове, рефери Майкл Бертран остановил поединок и зафиксировал технический нокаут. Этот бой вызвал резонансный скандал. Экс-чемпионка Bellator долго не могла успокоиться и говорила, что на ее лице нет повреждений, а поединок остановлен преждевременно. Ситуация получилась довольно неприятная. Руководство Bellator быстро сориентировалось и начало говорить о реванше. Президент организации Скотт Кокер не исключил такого развития событий:

«Я рад, что не судья, мне никогда не хотелось быть рефери или же боковым судьей. Мне кажется, что Кармуш и Веласкес будут не против снова подраться, а я точно за реванш. Когда Бертран остановил поединок, то очень многим людям это не понравилось, они обращались ко мне, но я действительно не мог уже ничего поделать, нам придется двигаться дальше, но реванш определено должен состояться».

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Ситуация с рефери

Рефери Майкл Бертран подвергся многочисленным оскорблениям со стороны бразильских фанатов ММА, но в ситуации с ним еще предстоит разобраться, остановки поединков, особенно в боях такого уровня, не могут носить дежурный характер, а должны исходить из максимальной целесообразности и зависеть от нанесенного ущерба.

Когда может состояться реванш

Джулиана Веласкес захочет закрыть обидное поражение в самые кратчайшие сроки. Возможно, что бой пройдет уже в середине лета.