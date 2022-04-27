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Он побеждал братьев Емельяненко и Харитонова, а сейчас продолжает карьеру в PFL

Легендарный Фабрисио Вердум не дрался ровно год, но не планирует завершать карьеру, а снова нацелен на высокий результат.
Он побеждал братьев Емельяненко и Харитонова, а сейчас продолжает карьеру в PFL
27 апреля 2022 09:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фабрисио Вердум планировал завершить карьеру в ММА, но передумал и планирует вернуться летом, продолжая драться в PFL:

«Мой бизнес идет хорошо — мой бренд одежды, мясной бизнес, но я вижу себя в боях и понимаю, что сейчас не могу уйти из спорта. Я взял паузу и находился вместе с семьей, многое обдумал, мне еще есть, что показать людям. У меня нет никаких травм, да, я перенес несколько операций, но это ерунда, которая не будет мешать моей карьере. Я всегда утверждал, что главное в голове, в мыслях, а с этим у меня все в полном порядке. Я занимался фитнесом и боксом, а сейчас понимаю, что буду готов вернуться в июне. Гран-при PFL уже началось, но люди получают травмы, а я всегда могу выйти на замену или провести обычный рейтинговый поединок. Главное, что я хочу и буду драться».

Фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

Последний поединок Фабрисио Вердума был признан несостоявшимся из-за запрещенного удара. В его рекорде двадцать четыре победы, одна ничья и девять поражений.

источник: «Советский спорт»
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