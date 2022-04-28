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«Не считаю Андраде сильным грэпплером». Саид Нурмагомедов о предстоящем поединке

Российский проспект легчайшей весовой категории Саид Нурмагомедов рассказал «Советскому спорту» о подготовке к поединку с Дагласом Сильвой де Андраде, который состоится 9 июня в Лас-Вегасе на турнире UFC.
«Не считаю Андраде сильным грэпплером». Саид Нурмагомедов о предстоящем поединке
28 апреля 2022 14:42
автор: Антон Купреченков
автор фото: MMA Junkie

О своем сопернике

— Я очень хотел провести поединок с топовым соперником, а матчмейкеры UFC предложили мне Дагласа Сильву де Андраде, но я сразу согласился на этот бой. Это очень крепкий и опытный спортсмен, который дрался против многих сильных бойцов UFC, он бился на категорию выше, а сейчас спустился в мой вес. Многие утверждают, что он сильный грэпплер, но мне так не показалось, он неплохо работает в стойке, но в его борьбе нет ничего выдающегося. Да, он владеет хорошим ударом, многие его поединки завершились нокаутами, а еще он довольно крепок физически.

Автор: MMA Junkie

О подготовке к поединку

— Пока я буду готовиться дома, в России, а за месяц до боя вылечу в США. Сейчас я качаюсь и работаю на физику, скоро закончится месяц Рамадан и я перейду к полноценной подготовке, буду делать по две тренировки в день, а в США гонять вес и осуществлять подводку к бою, по такой схеме я работаю перед каждым своим поединком. Я спокоен и заряжен. К каждому своему новому оппоненту я подхожу с полной ответственностью и самоотдачей и этот бой не является исключением.

Саид Нурмагомедов в последнем поединке задушил Коди Стэманна в первом раунде. На его счету шестнадцать побед и два поражения.

Даглас Сильва де Андраде в последнем бою задушил Сергея Морозова во втором раунде. В его статистике двадцать пять побед и четыре поражения.

источник: «Советский спорт»
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«Не считаю Андраде сильным грэпплером». Саид Нурмагомедов о предстоящем поединке
«Не считаю Андраде сильным грэпплером». Саид Нурмагомедов о предстоящем поединке
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