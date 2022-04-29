Пиар или реальность. Стивен Томсон вызвал братьев Диаз на бой

«Ник и Нейт Диаз, я хочу драться с любым из вас. Я очень уважаю этих парней, но я готов закатить с ними яркую битву», – написал Стивен Томсон в своих социальных сетях.

Ник Диаз

Легендарный полусредневес вернулся в октагон в этом году, а до этого он не дрался много лет. Ник уступил Робби Лоулеру техническим нокаутом в третьем раунде и показал весьма посредственное выступление. Томсон понимает, что лучшие годы Диаза остались далеко позади и планирует окончательно отправить его на пенсию. Такой вариант выглядит весьма реально, учитывая, что Ник планирует провести еще несколько поединков. В статистике американского бойца двадцать шесть побед и десять поражений.

MMA Junkie Ник Диаз

Нейт Диаз

«Стоктонский гангстер» очень хочет покинуть UFC, но не просто покинуть, а сделать это как можно скорее. У Нейта остался всего один поединок по контракту с Даной Уайтом. Возможно, что он с радостью примет предложение Стивена Томсона, который может стать для него легкой добычей. В активе Нейта Диаза двадцать три победы и тринадцать поражений.