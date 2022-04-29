Бразильский дагестанец Сантос едет драться во Владивосток

Компания AMC Fight Nights возвращается на Дальний Восток, а учитывая, что в России сейчас настоящий дефицит турниров, то это действительно будет выглядеть впечатляюще.

В рамках турнира, который пройдет на «Фетисов Арене», нас ожидает матчевое противостояние сборной России и Бразилии. Большую часть карда составят бойцы из Приморского края.

В предварительных поединках AMC Fight Nights будет разыгран Кубок Губернатора Приморского края по ММА.

ГДЕ ПОКАЖУТ ТУРНИР АМС FIGHT NIGHTS 111

Основной кард мероприятия можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ».

ПРОГНОЗ НА ГЛАВНЫЙ ПОЕДИНОК ВЕЧЕРА

Любимец российской публики Марсио Сантос возвращается в клетку. 23 февраля он уступил Михаилу Аллахвердяну единогласным решением судей и получил массу повреждений, но успел восстановиться и снова рвется в бой. Бразильский боец умеет хорошо бороться и часто проводит сборы в Дагестане. Противостоять ему будет Геннадий Ковалев, который не дрался ровно год и идет на серии из трех поражений к ряду, представитель Приморья любит драться в стойке и является нокаутером.

Нас ждет классическое противостояние борца и ударника, Все зависит от формы бойцов, Ковалеву нужно закрыть проигрышную серию, а еще он дерется дома, что не может не способствовать его положительному моральному настрою. Поединок точно не дойдет до судейского решения. Если Марсио Сантос сможет навязать борьбу, то одержит победу болевым или удушающим приемом. Для Сергея Ковалева важно оставаться в стойке, ключ к его победе именно там.