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Орловский вновь возвращается в бои. Где смотреть UFC Vegas 53

1 мая в Лас-Вегасе состоится очередной турнир UFC, в главном бою вечера Роб Фонт сразится с Марлоном Вера.
Орловский вновь возвращается в бои. Где смотреть UFC Vegas 53
30 апреля 2022 09:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: MMA Junkie

ВОЗВРАЩЕНИЕ НЕСТАРЕЮЩЕГО БЕЛОРУССКОГО ВЕТЕРАНА

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский готовится провести второй поединок в этом году, а его соперником станет Джейк Коллье. На турнире ожидается возвращение молдавского спортсмена Сергея Спивака, который сразится с Чейзом Шерманом.

Фото: MMA Junkie

ГДЕ СМОТРЕТЬ ТУРНИР UFC VEGAS 53

Турнир UFC Vegas 53 стартует 1 мая в 23:30 по московскому времени. Основной кард начнется в 02:00 по Москве.

Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.

Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

ПРОСМОТР ТУРНИРА В СТРАНАХ БЫВШЕГО СССР

Грузия — AdjaraSport
Казахстан — TV-com.kz
Узбекистан — Metrotelecom
Армения — Setanta Sports
Беларусь — VOKA.TV
Узбекистан — Metrotelecom

КАРД ТУРНИРА

ОСНОВНЫЕ БОИ:

Роб Фонт — Марлон Вера
Андрей Орловский — Джейк Коллье
Йоандерсон Брито — Андре Фили
Грант Доусон — Джаред Гордон
Тристан Коннелли — Даррен Элкинс
Кшиштоф Йотко — Джеральд Мершарт

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПОЕДИНКИ:

Александр Романов — Чейз Шерман
Даниэль Ласерда — Франсиско Фигередо
Габриэль Грин — Йохан Лэйниссе
Майк Бриден — Натан Леви
Джина Мазани — Шэнна Янг
Карлос Канделарио — Тацуро Тайра

источник: «Советский спорт»
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