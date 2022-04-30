Орловский вновь возвращается в бои. Где смотреть UFC Vegas 53

ВОЗВРАЩЕНИЕ НЕСТАРЕЮЩЕГО БЕЛОРУССКОГО ВЕТЕРАНА
Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский готовится провести второй поединок в этом году, а его соперником станет Джейк Коллье. На турнире ожидается возвращение молдавского спортсмена Сергея Спивака, который сразится с Чейзом Шерманом.
ГДЕ СМОТРЕТЬ ТУРНИР UFC VEGAS 53
Турнир UFC Vegas 53 стартует 1 мая в 23:30 по московскому времени. Основной кард начнется в 02:00 по Москве.
Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.
Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
ПРОСМОТР ТУРНИРА В СТРАНАХ БЫВШЕГО СССР
Грузия — AdjaraSport
Казахстан — TV-com.kz
Узбекистан — Metrotelecom
Армения — Setanta Sports
Беларусь — VOKA.TV
Узбекистан — Metrotelecom
КАРД ТУРНИРА
ОСНОВНЫЕ БОИ:
Роб Фонт — Марлон Вера
Андрей Орловский — Джейк Коллье
Йоандерсон Брито — Андре Фили
Грант Доусон — Джаред Гордон
Тристан Коннелли — Даррен Элкинс
Кшиштоф Йотко — Джеральд Мершарт
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПОЕДИНКИ:
Александр Романов — Чейз Шерман
Даниэль Ласерда — Франсиско Фигередо
Габриэль Грин — Йохан Лэйниссе
Майк Бриден — Натан Леви
Джина Мазани — Шэнна Янг
Карлос Канделарио — Тацуро Тайра