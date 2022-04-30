Орловский вновь возвращается в бои. Где смотреть UFC Vegas 53

ВОЗВРАЩЕНИЕ НЕСТАРЕЮЩЕГО БЕЛОРУССКОГО ВЕТЕРАНА

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский готовится провести второй поединок в этом году, а его соперником станет Джейк Коллье. На турнире ожидается возвращение молдавского спортсмена Сергея Спивака, который сразится с Чейзом Шерманом.

Фото: MMA Junkie

ГДЕ СМОТРЕТЬ ТУРНИР UFC VEGAS 53

Турнир UFC Vegas 53 стартует 1 мая в 23:30 по московскому времени. Основной кард начнется в 02:00 по Москве.

Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.

Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

ПРОСМОТР ТУРНИРА В СТРАНАХ БЫВШЕГО СССР

Грузия — AdjaraSport

Казахстан — TV-com.kz

Узбекистан — Metrotelecom

Армения — Setanta Sports

Беларусь — VOKA.TV

Узбекистан — Metrotelecom

КАРД ТУРНИРА

ОСНОВНЫЕ БОИ:

Роб Фонт — Марлон Вера

Андрей Орловский — Джейк Коллье

Йоандерсон Брито — Андре Фили

Грант Доусон — Джаред Гордон

Тристан Коннелли — Даррен Элкинс

Кшиштоф Йотко — Джеральд Мершарт

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПОЕДИНКИ:

Александр Романов — Чейз Шерман

Даниэль Ласерда — Франсиско Фигередо

Габриэль Грин — Йохан Лэйниссе

Майк Бриден — Натан Леви

Джина Мазани — Шэнна Янг

Карлос Канделарио — Тацуро Тайра