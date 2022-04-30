На ММА сегодня нарядов не прислали. Что происходит в отечественных смешанных единоборствах

Заголовки отдельных СМИ

Иногда читаешь новостную ленту, которая посвящена ММА и понимаешь, что аудитории предлагается не поговорить о боях, интересных событиях, а просто перейти по ссылке и посмотреть на девушку в купальнике. Пейдж Ванзант опубликовала в социальной сети фото в откровенной одежде – именно такие заголовки предлагались целевой публике буквально несколько месяцев назад. Да, UFC, Bellator и PFL освящаются полностью, но это вершина айсберга. Если отмотать на десять лет назад, то можно вспомнить, что было много разной аналитики, историй из жизни бойцов, фото и видео тренировочного процесса и никому не предлагали смотреть на пляжные фото спортсменов. Разумеется, на них смотрели, но не делали из этого никакого культа, но ситуация резко изменилась в последние два месяца… Фото из социальных сетей стало меньше, но количество турниров в России резко сократилось, речь идет о классическом ММА.

Поп-ММА

Многие недовольны этим движением, которое имеет к классическому ММА весьма смутное и относительное отношение, если не считать названия. Мероприятий стало намного меньше, отечественные промоушены взяли вынужденную паузу и отменили множество запланированных ивентов. Теперь заголовки резко изменились, не проходит и дня, чтобы не прочитать откровенно странные истории… Малоизвестные бойцы зовут друг друга драться по правилам так называемого поп-ММА, довольно грубо оскорбляют своих оппонентов и именно эти цитаты выносятся в заголовки. Поп-ММА промоушены резко активизировались и стали подавлять настоящие ММА организации, в медиа точно. Почему так происходит? Турниры по ММА требуют серьезных вложений и затрат, но в поп-ММА все намного проще и дешевле, а гонорары гораздо меньше, за редким исключением. Получается, что многие бойцы, которые никогда не отличались своими спортивными достижениями, устраивают откровенные скандалы, демонстрируют хамское поведение и попадают в заголовки СМИ, они называют это треш-токингом, но толком не знают значение этого слова. Читать это неприятно, но суть не в этом, а в регрессе отечественной культуры ММА.

Что делать

Если раньше мы читали положительные и поучительные истории от бойцов и о бойцах, то теперь наблюдаем откровенную грязь и это не есть хорошо. Подобная информация обесценивает индустрию отечественных смешанных единоборств. Остается ждать возвращение гигантов российского ММА: ACA, AMC FIGHT NIGHTS , Eagle FC и других. Очень хочется напомнить, что ММА – это профессиональный спорт, а не соревнования по поливанию грязью и скучные поединки в итоге.

Официальная страница AMC FIGHT NIGHTS «Вконтакте»

Будем надеяться, что ситуация изменится, а мы снова сможем насладиться поединками, которые проходят по правилам настоящего, а не гибридного и странного ММА.