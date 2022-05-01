Оливейра, Джоджуа, Мохнаткина и Ковалев. Главные события ММА и бокса в мае

BELLATOR 280: БЕЙДЕР – КОНГО

6 мая в Париже состоится турнир Bellator 280, в главном поединке вечера нас ожидает противостояние между Чейком Конго и Райаном Бэйдером, бойцы разыграют титул организации в тяжелом весе.

Фото: Bellator

АМС FIGHT NIGHTS 111

6 мая во Владивостоке пройдет турнир АМС FIGHT NIGHTS 111, в главном бою вечера бразильский боец Марсио Сантос подерется с россиянином Геннадием Ковалевым.

PFL 3

7 мая в США состоится очередной этап гран-при PFL. Нас ожидает поединок Марины Мохнаткиной и Кайлы Харрисон. На турнире будут драться несколько российских бойцов: Магомед Умалатов, Магомед Магомедкеримов и Николай Алексахин.

Фото: Professional Fighters League

БОКС. БИВОЛ – АЛЬВАРЕС

8 мая в США пройдет один из самых ожидаемых боксерских поединков. Российский боксер Дмитрий Бивол будет драться с Саулем Альваресом по прозвищу «Канело»

UFC 274: ОЛИВЕЙРА – ГЕЙДЖИ

8 мая в США состоится UFC 274, в главном бою вечера Чарльз Оливейра и Джастин Гейджи оспорят титул в легком весе. В рамках турнира Роуз Намаюнас сразится с Карлой Эспарза, а Тони Фергюсон сойдется с Майклом Чендлером.

Фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

BELLATOR 281: ПЕЙДЖ – СТОРЛИ

13 мая в Англии пройдет турнир Bellator 281, в главном бою вечера Майкл Пейдж и Логан Сторли обещают устроить настоящие побоище, на турнире выступит легендарный Лиото Мачида и россиянин Андрей Корешков.

БОКС. КОВАЛЕВ – ПУЛЕВ

14 мая в США состоится вечер бокса. Россиянин Сергей Ковалев дебютирует в тяжелом весе, а его соперником станет непобежденный Тервел Пулев.

UFC ВЕГАС 54: БЛАХОВИЧ – РАКИЧ

15 мая в США пройдет очередной турнир UFC, в главном поединке вечера экс-чемпион организации в полутяжелом весе Ян Блахович встретится с Александром Ракичем.

Фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

ARES FC 6. ДЖОДЖУА – ЖЕЛЕЗНЯКОВА

20 мая в Париже состоится турнир Ares FC 6. Экс-боец UFC Лиана Джоджуа встретится с чемпионкой Open FC Дарьей Железняковой.

EFC: ДОС САНТОС – ДЕ КАСТРО

21 мая промоушен Хабиба Нурмагомедова проведет очередной ивент в США. В главном поединке вечера экс-чемпион UFC в тяжелом весе Джуниор Дос Сантос поприветствует Йоргана Де Кастро.

Официальная страница Eagle FC «ВКонтакте»

ACA 139

21 мая в Москву возвращается лига АСА. Нас ожидает поединок Гаджимурада Хирамагомедова, в клетку вернется Артем Дамковский и Эдуард Вартанян.

UFC ВЕГАС 55: ХОЛМ – ВИЕЙРА

22 мая в США состоится UFC Вегас 55. Нас ожидает возвращение Холли Холм, которая будет драться с опаснейшей Кэтлин Виейрой.