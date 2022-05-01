Оливейра, Джоджуа, Мохнаткина и Ковалев. Главные события ММА и бокса в мае

BELLATOR 280: БЕЙДЕР – КОНГО
6 мая в Париже состоится турнир Bellator 280, в главном поединке вечера нас ожидает противостояние между Чейком Конго и Райаном Бэйдером, бойцы разыграют титул организации в тяжелом весе.
АМС FIGHT NIGHTS 111
6 мая во Владивостоке пройдет турнир АМС FIGHT NIGHTS 111, в главном бою вечера бразильский боец Марсио Сантос подерется с россиянином Геннадием Ковалевым.
PFL 3
7 мая в США состоится очередной этап гран-при PFL. Нас ожидает поединок Марины Мохнаткиной и Кайлы Харрисон. На турнире будут драться несколько российских бойцов: Магомед Умалатов, Магомед Магомедкеримов и Николай Алексахин.
БОКС. БИВОЛ – АЛЬВАРЕС
8 мая в США пройдет один из самых ожидаемых боксерских поединков. Российский боксер Дмитрий Бивол будет драться с Саулем Альваресом по прозвищу «Канело»
UFC 274: ОЛИВЕЙРА – ГЕЙДЖИ
8 мая в США состоится UFC 274, в главном бою вечера Чарльз Оливейра и Джастин Гейджи оспорят титул в легком весе. В рамках турнира Роуз Намаюнас сразится с Карлой Эспарза, а Тони Фергюсон сойдется с Майклом Чендлером.
BELLATOR 281: ПЕЙДЖ – СТОРЛИ
13 мая в Англии пройдет турнир Bellator 281, в главном бою вечера Майкл Пейдж и Логан Сторли обещают устроить настоящие побоище, на турнире выступит легендарный Лиото Мачида и россиянин Андрей Корешков.
БОКС. КОВАЛЕВ – ПУЛЕВ
14 мая в США состоится вечер бокса. Россиянин Сергей Ковалев дебютирует в тяжелом весе, а его соперником станет непобежденный Тервел Пулев.
UFC ВЕГАС 54: БЛАХОВИЧ – РАКИЧ
15 мая в США пройдет очередной турнир UFC, в главном поединке вечера экс-чемпион организации в полутяжелом весе Ян Блахович встретится с Александром Ракичем.
ARES FC 6. ДЖОДЖУА – ЖЕЛЕЗНЯКОВА
20 мая в Париже состоится турнир Ares FC 6. Экс-боец UFC Лиана Джоджуа встретится с чемпионкой Open FC Дарьей Железняковой.
EFC: ДОС САНТОС – ДЕ КАСТРО
21 мая промоушен Хабиба Нурмагомедова проведет очередной ивент в США. В главном поединке вечера экс-чемпион UFC в тяжелом весе Джуниор Дос Сантос поприветствует Йоргана Де Кастро.
ACA 139
21 мая в Москву возвращается лига АСА. Нас ожидает поединок Гаджимурада Хирамагомедова, в клетку вернется Артем Дамковский и Эдуард Вартанян.
UFC ВЕГАС 55: ХОЛМ – ВИЕЙРА
22 мая в США состоится UFC Вегас 55. Нас ожидает возвращение Холли Холм, которая будет драться с опаснейшей Кэтлин Виейрой.