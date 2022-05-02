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Главное женское противостояние весны. Где смотреть поединок Мохнаткиной и Харрисон

6 мая в рамках PFL 3 Марина Мохнаткина проведет самый главный поединок в своей карьере, ей предстоит столкнуться с непобежденной Кайлой Харрисон.
Главное женское противостояние весны. Где смотреть поединок Мохнаткиной и Харрисон
02 мая 2022 10:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Professional Fighters League

Марина Мохнаткина: «Для меня это огромный шаг вперед и шанс заявить о себе в PFL. У меня очень боевой настрой. Нет разницы — драться с Кайлой сейчас или в финале гран-при. Это будет крутой бой: самбо против дзюдо, я настроена по-боевому — ни шагу назад! Сейчас идет серьезная подготовка, я настраиваюсь как на финал турнира, а не просто на первый поединок гран-при. Это чемпионка и непобежденный боец, самый высокооплачиваемый файтер в мире ММА. Для меня это огромный вызов. Победит сильнейший, но у меня настрой именно на победу, мне хочется о себе заявить. Сразу участвовать в гран-при, в главном бою вечера, а что стесняться? Можно идти мелкими шагами до финала, а можно сделать такой большой шаг… Для меня это огромный шанс, я ей безумно благодарна. Готовимся, а шестого мая вы все сами увидите!»

ГДЕ СМОТРЕТЬ ПОЕДИНОК МОХНАТКИНОЙ И ХАРРИСОН

PFL перестали транслировать свои поединки на территории России, но это не проблема.

КАК СМОТРЕТЬ ТУРНИРЫ PFL В ОБХОД БЛОКИРОВКИ

Telegram-каналы. Все очень просто. Наверняка любители ММА подписаны на различные тематические Telegram-каналы, в них, за несколько часов до начала турнира, будут опубликованы несколько рабочих ссылок, смело переходите по ним и наслаждайтесь боями.

«ВКонтакте». Все наши просмотры боев начинались именно там. В поиске групп вводите — MMA, а потом, когда появится список сообществ, заходите в самые крупные и ищите ссылки там, они будут на стене сообщества.

Фото: Professional Fighters League

КТО ФАВОРИТ И ЧТО ОЖИДАТЬ

Кайла Харрисон — явный фаворит, нас ожидает противостояние самбо и вольной борьбы, но у россиянки есть большой козырь — это ее болевые на ноги, которые могут стать весьма серьезной проблемой для Олимпийской чемпионки, а все остальное покажет бой…

Марина Мохнаткина в последнем бою победила Клаудиа Замора единогласным судейским решением. На ее счету шесть побед и два поражения.

Кайла Харрисон в последнем поединке провела рычаг локтя Тэйлор Гуардадо во втором раунде. В ее статистике двенадцать побед и ни одного поражения.

источник: «Советский спорт»
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