Питбуль всегда опасен. Кто следующий для Андрея Орловского

Несколько лет назад фанаты ММА умоляли Андрея Орловского завершить карьеру, но он смог поменять стратегию и вышел на серию из четырех побед к ряду. Учитывая, что в тяжелом весе UFC происходит серьезная неразбериха, то у белорусской легенды ММА есть весьма неплохие шансы на успех.

Шамиль Абдурахимов

Андрей Орловский дрался с россиянином четыре года назад и уступил единогласным судейским решением. Реванш с ним может стать закономерным итогом их противостояния, а сейчас Орловский выглядит гораздо предпочтительнее.

Благой Иванов

Болгарский тяжеловес дерется очень редко, но продолжает занимать пятнадцатую строчку рейтинга тяжеловесов UFC. Оба спортсмена являются выходцами из самбо, а такое противостояние всегда вызывает повышенный интерес.

Уолт Харрис

Андрей Орловский уже бился с Уолтом Харрисом, бой получился очень равным и судьи присудили Орловскому поражение, но Харрис был пойман на допинге, а поединок признали несостоявшимся. Сейчас самое время завершить эту историю.

Сергей Павлович

Да, вероятность, что россиянин отправит Орловского в очередной нокаут просто огромная, но на стороне Андрея опыт и его новая манера боя, шанс у него есть и он довольно большой.

фото: MMA Junkie

Андрей Орловский — полноценный олдскульный боец, который продолжает находиться на вершине. В статистике экс-чемпиона UFC в тяжелом весе тридцать четыре победы и двадцать поражений.