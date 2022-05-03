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Петр Ян вернется в конце лета. С кем он может встретиться

Менеджер Петра Яна заявил, что экс-чемпион UFC в легчайшем весе планирует вернуться в августе или сентябре и может выступить на турнире в Абу-Даби.
Петр Ян вернется в конце лета. С кем он может встретиться
03 мая 2022 15:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Официальная страница БК "Архангел Михаил" "ВКонтакте"

Возможно, что Петру Яну предстоит провести реванш, а уже потом снова задуматься о титульных (поединках)

Жозе Альдо

Легендарный Жозе Альдо набрал очень хорошую форму и идет на серии из трех побед к ряду, бразилец не проигрывал два года, а последнее поражение ему нанес именно Петр Ян. Есть большая вероятность, что матчмейкеры UFC организуют им реванш именно в Абу-Даби. В статистике Альдо тридцать одна победа и семь поражений.

Мераб Двалишвили

Великолепный и очень ожидаемый вариант. Петр Ян и Мераб Двалишвили устраивают регулярные перепалки в интернете, а их поединок станет украшением любого ивента UFC. В рекорде грузинского спортсмена тринадцать побед и четыре поражения.

Доминик Круз

Многие потенциальные соперники Петра Яна уже получили свои бои и это проблема, но еще есть Доминик Круз, который победил в двух последних поединках и является настоящим рубакой, он любит драться в стойке и может устроить с Петром Яном настоящее побоище. В активе американского бойца двадцать четыре победы и три поражения.

Фото: Официальная страница БК "Архангел Михаил" "ВКонтакте"

Петр Ян в последнем бою уступил Алджамейну Стерлингу раздельным судейским решением. В его рекорде шестнадцать побед и три поражения.

источник: «Советский спорт»
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